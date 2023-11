Casarão da Memória terá festival cultural no próximo sábado

O Casarão da Memória Antônio Marques Figueira realiza neste sábado (18/11) mais uma edição do Festival Cultural com atividades que incluem teatro, exposição, venda de artesanato e outras atrações culturais. O evento, que ocorre no imóvel centenário, situado na rua Campos Salles, 547, no centro, terá início às 10 horas com a apresentação do espetáculo “Memórias da Casa”, que segue até as 15 horas abordando a história do município por meio da interpretação de artistas locais. Durante todo o período de festival, das 10 às 17 horas, serão proporcionadas visitas guiadas e uma feira que aborda artesanato, plantas, antiguidades e gastronomia. Ao meio-dia, os presentes no evento poderão almoçar no Café Ferrovia, ao passo que até as 17 horas ocorre o lançamento do livro “Mulheres Palestrantes - O Protagonismo nos Palcos”.

A obra traz 20 capítulos envolvendo histórias de superação de vida, empreendedorismo e de como mulheres venceram a pandemia de coronavírus (Covid-19) e alavancaram seus negócios. O evento teve a visagista, escritora e coach de imagem, Michele Kuroki, e as outras 19 coautoras convidadas, além da coordenadora da obra, a escritora Giselle Suardi. Todas as atividades do festival têm classificação livre.

Para o secretário de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, o evento servirá para integrar a comunidade ao passo que proporciona lazer e conhecimento aos visitantes sobre a história da cidade. “Além de conhecer pessoas novas, quem for até o Casarão da Memória vai entender um pouco mais sobre Suzano se divertindo com o teatro. É um local que respira história, então vai ter muito mais atrações. Isso sem contar a feira, que carrega alegria e o trabalho de pessoas que amam o artesanato. Vai ser um grande dia para todos”, destacou o chefe da pasta.

Já o prefeito Rodrigo Ashiuchi enalteceu o trabalho realizado pela pasta para proporcionar cultura tendo como pano de fundo a história da cidade. “Festivais como esse unem familiares e amigos no nosso Casarão da Memória. Quero parabenizar o Walmir pelo trabalho e convidar os munícipes para prestigiar esses eventos”, finalizou o chefe do Executivo.