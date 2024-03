Casarão da Memória terá 'Festival de Páscoa' neste sábado

A Secretaria Municipal de Cultura promoverá neste sábado (16/03) o “Festival Cultural de Páscoa”, das 10 às 17 horas, no Casarão da Memória Antônio Marques Figueira (rua Campos Salles, 547 - Centro). O evento contará com visitas guiadas, feiras de artesanato e de gastronomia, além de uma apresentação teatral que pretende mostrar de maneira lúdica a história de Suzano.

Para o dia estão programadas a apresentação do Teatro Memórias da Casa; a feira de artesanato da Associação Casarão, que contará com enfeites de páscoa como coelhos de crochê, tecido e diversos presentes feitos à mão; a feira gastronômica com o Café Ferrovia, oferecendo sanduíches de carne louca, cachorro quente e doces caseiros, além de refrigerantes e licores; a Doceria Artesanal, com a participação da confeiteira Rosy Leão, ofertando ovos de chocolate, biscoitos, pães e bolos na mesma temática; e visitas guiadas pelo prédio.

Segundo a diretora de Patrimônio Histórico de Suzano, Rita Paiva, o festival é uma grande oportunidade para conhecer o espaço, que é referência para a história da cidade, além de ser uma boa programação para a família no final de semana. “O objetivo deste evento é dar a oportunidade para a população conhecer o Casarão, uma vez que o local fica aberto somente de segunda a sexta-feira. O espaço é super agradável para trazer a família, as crianças e pets são super bem-vindos, tenho certeza que será uma boa opção para curtir o final de semana”, ressaltou.

Para a secretária Márcia Belarmino, o evento fomentará a cultura local e promoverá o lazer na cidade. “O ‘Festival Cultural de Páscoa’ será um encontro de tradição e inovação em que o passado vai conversar com o presente e mostrar para os visitantes como nossa cidade foi construída ao longo dos anos. Neste evento iremos fomentar a cultura local e proporcionar momentos de lazer e encantamento para todos’’, destacou a chefe da pasta.