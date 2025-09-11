Casarão das Artes recebe evento 'Expressão Urbana: Graffiti, Movimento e Som'

A Secretaria de Cultura de Suzano promove neste sábado (13/09) o evento “Expressão Urbana: Graffiti, Movimento e Som”. Aberta ao público e totalmente gratuita, a atividade será realizada no Casarão das Artes (rua 27 de Outubro, 271 – Centro), das 10 às 17 horas, reunindo pintura, apresentações de dança e música. A ação integra o Programa de Formação Artística (Profart) desenvolvido pela pasta.

A abertura do evento será marcada pelas apresentações dos arte-educadores do Profart, que irão introduzir os principais temas abordados na ação. Entre eles estão a cultura do hip-hop, o street dance e o graffiti. Na sequência, os alunos darão início à pintura de um muro localizado no interior do Casarão das Artes. Simultaneamente, os estudantes de street dance irão se apresentar no espaço.

Além das apresentações dos alunos, o evento contará com a participação do artista plástico Edson Júnior, do DJ Six, responsável por agitar o público com seus remixes, junto com o grupo “The Mover Crew”. Vale destacar que os alunos interessados em colaborar na pintura do muro não precisam levar nenhum material, basta comparecer ao local.

A coordenadora de oficinas culturais, Alessandra Dunia, ressaltou a importância das atividades na vida dos participantes. “As oficinas vão além do conhecimento técnico. Elas oferecem aos munícipes momentos de lazer, cultura e protagonismo juvenil, possibilitando o contato direto com o universo artístico”, afirmou.

Já o secretário José Luiz Spitti destacou a relevância da iniciativa. “Promover aos suzanenses um momento de participação ativa na cultura é essencial para o fortalecimento da identidade local e para a construção de uma cidade mais criativa e integrada. Espero que muitos possam comparecer e deixar um pouco da sua arte para a nossa cidade”, disse.