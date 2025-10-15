Casarão das Artes recebe oficina 'Primeiros Sons' neste sábado

A Secretaria de Cultura de Suzano está promovendo mais uma atividade especial em celebração ao mês das crianças, a oficina “Primeiros Sons”, que tem como objetivo estimular o desenvolvimento infantil por meio de brincadeiras cantadas. A ação ocorrerá neste sábado (18/10), a partir das 13h30, no Casarão das Artes (rua 27 de Outubro, 271 – Centro). Ao todo, serão oferecidas 30 vagas para os participantes.

A oficina será ministrada pelos arte-educadores André Rodrigues e Midiã Lica, por meio da Lei Federal 14.399, de 8 de julho de 2022, que institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

Durante a atividade, as famílias poderão participar de diversas brincadeiras cantadas da cultura popular, que envolvem tanto as crianças quanto os adultos em um momento de criatividade e integração. A proposta também busca fortalecer os laços familiares em um ambiente acolhedor e inclusivo durante a primeira infância.

As aulas serão divididas em duas turmas, a primeira das 13h30 às 15 horas e a segunda das 15h30 às 17 horas, com 15 alunos em cada grupo. Para participar, basta chegar com 15 minutos de antecedência para garantir um lugar. Ao todo, são 30 vagas disponíveis para crianças de até 3 anos, que devem estar acompanhadas por um adulto responsável.

Para o secretário José Luiz Spitti, a oficina “Primeiros Sons” é uma ótima oportunidade para reforçar laços familiares e ensinar a cultura desde cedo. “Momentos como esse fortalecem a convivência entre pais e filhos e despertam, desde cedo, o interesse das crianças pelas expressões artísticas. Espero que o Casarão da Artes fique lotado com os participantes e todos possam desfrutar de mais essa oportunidade que a Prefeitura de Suzano está oferecendo à população”, afirmou.