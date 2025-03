Caso de mulher baleada na Vila Amorim é abordado por vereadores de Suzano durante sessão ordinária

O caso da mulher baleada no portão de casa na noite de terça-feira (25) na Vila Amorim foi abordado por vereadores durante a sessão ordinária desta quarta-feira (26), na Câmara de Suzano.

Jaime Siunte (Avante) disse que, na sexta-feira (21), havia protocolado um requerimento pedindo mais segurança no bairro. “Coincidentemente, nossa amiga Bernadete foi alvejada por um meliante, um sem-vergonha, um vagabundo”, disse o parlamentar, que é morador da Vila Amorim. Para ele, o caso aconteceu não porque a polícia “deixa de prender”. “A Guarda Civil Metropolitana (GCM) trabalha muito, ela prende; a Polícia Militar prende, mas a Justiça solta. Estamos enxugando gelo”, opinou.

“Não adianta nada a gente se formar, aposentar, ter uma vida legal, ser um excelente profissional, se a gente não tem segurança para sair, para se divertir”, completou ele, que afirmou ter sido roubado 24 vezes no comércio de sua propriedade.

Já o vereador Adilson de Lima Franco (União), o Adilson Horse, usou a Tribuna Livre para enaltecer o trabalho da GCM e da Polícia Militar. “Eles trabalharam incansavelmente para elucidar este crime em poucas horas”, revelou. “Parabenizo todas as forças de segurança, que se uniram já na manhã de quarta-feira para elucidar o caso mostrar que o crime não compensa e que não vai se criar aqui em Suzano.”

O vereador Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro, comentou que “infelizmente, hoje saímos de casa e não sabemos se retornamos vivo”. Ele contou que foi comerciante e se solidarizou a Jaime Siunte. “É triste, a gente vai ganhar o pão de cada dia e chega um elemento, não olha que você é pai, é mãe, e acaba tirando a vida do ser humano.”

Pauta

Os vereadores aprovaram na sessão cinco itens: quatro moções de aplauso e um veto. Uma moção foi de autoria do vereador Denis Claudio da Silva (PSD), o filho do Pedrinho do Mercado, que parabenizou José Felinto Pinto pelos 30 anos de dedicação aos serviços prestados na Prefeitura de Suzano; outra, do parlamentar José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira, que homenageou os professores de jiu-jitsu da Academia Guerreiros da Paz Danilo Andrade dos Santos, Jair da Silva e Jonas Carlos Nascimento pelo trabalho realizado com crianças, jovens e adultos no Jardim Varan; outra, de Jaime Siunte, parabenizando a médica Ana Silvia Pereira Matsuchita pelo trabalho prestado na Unidade de Saúde da Família (USF) da Vila Amorim, “contribuindo significativamente para a saúde e bem-estar da comunidade”; e outra, do vereador Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena, ao jornalista e especialista em cobertura política Gabriel Souza, pelo seu desempenho como comunicador.

Também foi aprovado o veto parcial do Executivo ao projeto de lei do vereador Marcio Alexandre de Souza (PL), o Marcio Malt, que dispõe sobre o treinamento e parcerias para retiradas de enxames de abelhas, marimbondos e vespas em lugares públicos que possam causar risco de vida aos cidadãos.