Casos confirmados da dengue aumentam 433% em um mês na região, apontam dados das prefeituras

Os casos confirmados de dengue saltaram de nove para 48 casos no período de um mês, gerando um crescimento de 433%. O DS noticiou no fim do mês de fevereiro que sete cidades do Alto Tietê somavam juntas nove casos confirmados e 142 casos suspeitos da doença.

Neste mês, os dados atualizados mostram Suzano, Itaquaquecetuba, Arujá, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos e Guararema com 432 suspeitas e 48 casos confirmados.

Vale ressaltar que foi acrescentado nos casos confirmados, um caso de Biritiba-Mirim. A reportagem tentou contato com a Prefeitura e até o fechamento dessa edição, não houve retorno para saber se os casos aumentaram ou não na cidade.

MAIS CASOS CONFIRMADOS

Hoje, a cidade com mais casos confirmados é Suzano, com 17. No mês passado a cidade havia registrado dois casos importados.

O segundo município a liderar o ranking de confirmações para a doença é Arujá, saltando de três para 15 casos. Itaquá é a terceira cidade a atingir mais confirmações em um mês; foram dois casos em fevereiro e sete casos em março.

Poá manteve seu único caso confirmado e Mogi das Cruzes, que no mês passado não havia confirmado nenhum, registrou cinco casos para a doença. Ferraz de Vasconcelos aguardava o resultado de quatro suspeitas; dessas, duas foram confirmadas. Guararema permanece sem casos confirmados e com 20 suspeitas.

Em comparação com o mesmo período de tempo do ano passado (janeiro à março), o número de suspeitas aumentou 100%. Em 2018, 24 casos da doença foram registrados na região.