Casos de Covid-19 caem 85,28% com 1.158 registros de janeiro a agosto deste ano

De acordo com as informações da Secretaria de Saúde, nos primeiros oito meses do ano passado foram 7.871 casos positivos. Enquanto isso, no mesmo período deste ano foram 1.158 casos confirmados.

A Prefeitura ressaltou, ainda, que as vacinas seguem disponíveis em todos os 24 postos de saúde do município. Elas são aplicadas de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

Os casos de gripe não são contabilizados, de acordo com a Secretaria de Saúde. “Somente os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que nem sempre são causados pela gripe, são contabilizados”, esclarece.

Médica dá dicas de prevenção

A diretora da Vigilância em Saúde de Suzano, Maria Cristina Perin, deu dicas de como se prevenir da gripe e da Covid-19.

“A primeira recomendação é se vacinar, temos a vacina da gripe e do Covid. Precisamos manter essas vacinas em dia. É a principal arma que a gente tem. De longe é a parte mais importante que temos de prevenção”.

Ela conta que a utilização de máscara e o distanciamento social quando existem sintomas também são importantes. “Mesmo que não tenha mais a emergência sanitária pela Covid, uma grande experiência que temos que trazer da pandemia é: se estou com sinal de resfriado, eu uso máscara para diminuir a passagem do vírus para outras pessoas e mantenho o distanciamento das pessoas, dentro do possível”, explica.

É importante, também, sempre manter os locais com boa circulação de ar, com as janelas abertas quando possível.

Outras dicas são: lavar as mãos sempre, ficar em repouso, se for possível, e uma alimentação correta, comendo porções de frutas durante o dia.

“Tentar comer três porções de frutas por dia. É importante falar que tem que ser a fruta da época. Por exemplo: em época de laranja e mexerica, tem que comer laranja e mexerica”. Além disso, é importante sempre ingerir muita água.

Essas recomendações não servem apenas para a Covid-19, apesar de terem ficado comuns durante a pandemia. “As recomendações são as mesmas para as duas doenças, porque são vírus transmitidos pelas vias respiratórias. Na época da Gripe Espanhola, no fim da década de 1910, o folder de orientação na época era igualzinho ao que orientamos para a Covid-19”, esclarece.

Os casos de Covid-19 em Suzano tiveram uma queda de 85,28% entre os meses de janeiro e agosto de 2022 e 2023.