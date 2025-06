Casos de homicídios aumentam 56% no Alto Tietê em 2025

O número de homicídios no Alto Tietê aumentou 56% nos quatro primeiros meses do ano. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, em 2024 a região registrou 25 casos no período, enquanto este ano já soma 39.

Das dez cidades do Alto Tietê, seis registraram mortes no primeiro quadrimestre do ano. Três tiveram aumento, duas reduziram e cinco mantiveram os índices.

Com alta de 500% nas mortes, Poá se destaca entre cidades. No período analisado, o município passou de um homicídio em 2024 para seis neste ano.

Em seguida vem Suzano, saltando de quatro para 12 mortes no período, o que representa um aumento de 200%. Já em Itaquaquecetuba, as ocorrências passaram de sete em 2024 para 10 neste ano, alta de 42,85%.

Por sua vez, Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes tiveram queda nas ocorrências. Ferraz caiu de cinco para quatro mortes, baixa de 20%; Mogi reduziu 14,28%, passando de sete para seis homicídios.

Santa Isabel manteve a marca de um homicídio em cada um dos anos.

Já as cidades de Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis não tiveram ocorrências tanto em 2024 quanto em 2025.

Estado

O estado de São Paulo registrou a maior taxa de homicídios ocultos do Brasil em 2023 — com 4,8 mortes por 100 mil habitantes, enquanto a média nacional é de 1,7.

Os dados são do Atlas da Violência 2025.

Segundo o estudo, em 2023, o Brasil registrou 3.755 homicídios ocultos, sendo que o estado de São Paulo concentra 60,6% das mortes por causa indeterminada (2.277). Em segundo lugar, vem Minas Gerais (358) e, na sequência, o Ceará (251).