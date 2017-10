Casos notificados e confirmados de dengue caem em relação ao ano passado em Suzano

Os casos confirmados e notificados de dengue tiveram queda. Dados divulgados ontem pela Prefeitura apontam que as notificações no primeiro semestre de 2017 são sete vezes menor do que a de 2016.

Isso porque no ano passado, a cidade contabilizou 843 notificações. No mesmo período deste ano, o número caiu para 115. Já com relação aos casos confirmados, o município suzanense passou de 300 ocorrências para sete, nos seis primeiros meses de 2017. Até agora, não houve casos de zika e chikungunya confirmados me Suzano.

Em nota divulgada, a Prefeitura informou que juntamente com o Departamento de Zoonoses realiza ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, febre amarela, chikungunya e zika. As vistorias são feitas nas residências e nos comércios da cidade. "Além da vistoria, os técnicos da Zoonoses passam de imóvel a imóvel, orientando os munícipes sobre as doenças, a importância da prevenção e como eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor das enfermidades", explicaram em nota.

Para combater o aumento nos casos, a rede de saúde conta com profissionais capacitados par identificar casos suspeitos de dengue e realizar os procedimentos adequados para diagnóstico e tratamento.

Além disso, o Executivo realizou, na semana passada, em parceria com as secretarias de Saúde e Educação do município a Semana Nacional de Mobilização no Combate ao Aedes aegypti. O objetivo foi mobilizar e orientar os alunos da rede municipal sobre a importância do combate contra o mosquito.

Palestras foram discursadas e gincanas educativas foram movimentadas aos alunos do primeiro e terceiro ano do ensino fundamental. Ao todo, 650 alunos, de quatro escolas municipais, participaram do evento.