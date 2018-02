Casos suspeitos de febre amarela aumentam de 5 para 12 na região; 4 são em Suzano

O número de casos suspeitos de febre amarela aumentou na região de cinco para 12 na última semana em Suzano, Mogi e Itaquaquecetuba. São sete casos a mais.

Em Suzano, quatro casos, dois a mais do que a semana passada, seguem em investigação no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. A Vigilância Epidemiológica e a pasta de saúde do município não informaram mais detalhes dos novos casos suspeitos. Por hora, as informações adicionais são dos últimos dois casos, onde um paciente está internado com quadro de saúde estável e o outro já havia tido alta médica.

O número de casos também aumentou em Mogi das Cruzes, passando de um para seis casos. Todos seguem em investigação no Instituto Adolfo Lutz. A Secretaria de Saúde de Mogi não deu mais informações sobre o estado dos pacientes.

Em Itaquaquecetuba, dois casos seguem em investigação e aguardam resultados dos exames. Em ambos, os pacientes foram a óbito. Morte por febre amarela não foi descartado.

Poá não registrou nenhum caso suspeito na cidade e Ferraz de Vasconcelos descartou 3 casos, todos negativos para febre amarela. Vale destacar que nenhum destes casos foi confirmado como febre amarela e nenhum consta no balanço de casos do Estado.