terça 16 de setembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 14/09/2025
Cidades

'Cata-Treco' começa nova etapa em Suzano e segue até 27 de setembro

Ação coordenada pela Secretaria Municipal de Governo vai alcançar 20 bairros com coleta gratuita de objetos sem uso

15 setembro 2025 - 20h30Por da Reportagem Local
'Cata-Treco' começa nova etapa em Suzano e segue até 27 de setembro'Cata-Treco' começa nova etapa em Suzano e segue até 27 de setembro - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Governo, iniciou nesta segunda-feira (15/09) mais uma etapa da operação “Cata-Treco”. A força-tarefa já está percorrendo bairros da cidade e seguirá até 27 de setembro (sábado), oferecendo o serviço gratuito de recolhimento de materiais em desuso. A iniciativa, além de reforçar a limpeza urbana, também contribui para a preservação ambiental e para a prevenção de doenças, como dengue e chikungunya.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 9 horas ao meio-dia. Nesta fase, 20 bairros serão contemplados: Parque Suzano, Jardim Imperador, Jardim Monte Cristo, Jardim Suzanópolis, Jardim Márcia, Jardim Nena, Jardim Quaresmeira, Jardim Saúde, Meu Cantinho, Vila Barros, Jardim Casa Branca, Ramal São José, Jardim Caxangá, Fazenda Aya, Chácara Sete Cruzes, Chácaras Faggion, Jardim Modelo, Jardim Suzano, Jardim Anzai e Jardim Ana Rosa. O cronograma foi definido a partir de um mapeamento técnico realizado pelas equipes, que avaliam as áreas com maior necessidade de atendimento.

A população pode descartar corretamente móveis usados, sofás, mesas, colchões, eletrodomésticos, além de isopor e óleo de cozinha, que deve ser armazenado em garrafas PET bem fechadas. Para facilitar o trabalho das equipes, a orientação é que os materiais sejam colocados na calçada de forma organizada, preferencialmente na véspera da coleta. Essa colaboração dos moradores é essencial para o bom andamento da ação e para que mais famílias sejam atendidas.

Além de incentivar o descarte correto, a operação também evita problemas como alagamentos e entupimentos de bueiros, além de reduzir a proliferação de insetos e roedores. Dessa forma, a iniciativa traz ganhos diretos tanto para o meio ambiente quanto para a saúde da população. Por outro lado, não fazem parte desse serviço de recolhimento: entulho, pneus, vidros, lâmpadas, resíduos orgânicos ou lixo doméstico.

O secretário municipal de Governo, Alex Santos, reforçou a importância da iniciativa. “A operação ‘Cata-Treco’ é uma oportunidade para todos colaborarem com uma cidade mais limpa e saudável”, afirmou o chefe da pasta. 

