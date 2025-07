Cata-Treco percorre Centro e região norte de Suzano

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Governo, realiza uma nova etapa da operação Cata-Treco, com atendimento especial na área central no feriado desta quarta-feira (09/07) e uma programação estendida para a região norte da cidade, que seguirá até 19 de julho (sábado). O serviço, oferecido de forma gratuita, ocorre de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados, das 9 horas ao meio-dia, e proporciona aos moradores uma alternativa segura e prática para o descarte de materiais inservíveis de grande volume.

De forma excepcional, a coleta será feita já no feriado da Revolução Constitucionalista desta quarta-feira, com atuação concentrada na região central, focada nos estabelecimentos comerciais. Os caminhões percorrerão o trecho que vai da avenida Major Pinheiro Fróes até o Largo da Feira, passando pela avenida Armando Salles, rua Benjamin Constant, rua General Francisco Glicério, avenida Antônio Marques Figueira e pelas travessas que conectam essas vias. A escolha do dia visa aproveitar a menor circulação de veículos e pedestres para otimizar o serviço e garantir mais agilidade no recolhimento de materiais.

A partir de quinta-feira (10/07), os caminhões seguem para a região norte, com atendimento programado até 19 de julho. Ao todo, 15 bairros serão contemplados pela ação. Durante a operação é possível descartar móveis velhos, sofás, colchões, eletrodomésticos quebrados, utensílios domésticos fora de uso, isopor e também óleo de cozinha usado.