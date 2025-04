'Cata-Treco' recolhe 200 toneladas com utilização de novos veículos

Desde que começou a circular com dois novos caminhões, em 19 de março (quarta-feira), os veículos utilizados pela operação “Cata-Treco” já recolheram 200 toneladas de materiais inservíveis ao passar pelas três regiões de Suzano, por meio de demandas solicitadas pela população, em pouco mais de 20 dias.

Segundo último levantamento feito pela Secretaria Municipal de Governo, liberado nesta semana, o serviço promove, em média, o recolhimento de dez toneladas diárias. O volume ainda pode ser maior, uma vez que os veículos, um Volkswagen Worker 17180 e um Volkswagen Constellation 15130, possuem capacidade máxima de armazenar até 14 toneladas.

Dentre os materiais que não possuem mais seu uso original, podem ser descartados pela população madeiras, mesas, sofás, colchões, eletrodomésticos e utensílios que não possuem mais seu uso original, com exceção de resíduos de construção civil e pneus.

Além de promover um destino correto a materiais que não possuem mais seu uso original, a iniciativa garante que esses objetos não sejam descartados em vias públicas, terrenos e demais locais inapropriados, evitando o acúmulo de água parada, que pode contribuir com a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. É importante ressaltar que os itens a serem descartados devem ser colocados na calçada, na frente de casa, durante o atendimento.

Para solicitar a passagem dos veículos do “Cata-Treco”, a população deve entrar em contato por meio do WhatsApp (11) 94555-3867 para realizar o agendamento. As coletas ocorrem sempre de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e, aos sábados, das 9 horas ao meio-dia.

Para o secretário Alex Santos, os primeiros dias de funcionamento dos novos veículos evidenciam a eficiência do serviço prestado à população. “Os resultados são seguramente positivos, porque o trabalho que está sendo realizado contribui com a população para descartar um objeto que não possui mais o uso original e, impede que esses materiais sejam jogados em vias públicas, rios, e demais locais”, apontou o chefe da pasta.

Reforço

O “Cata-Treco” integra o conjunto de atividades relacionadas à gestão de resíduos sólidos na cidade, para garantir descarte adequado e destinação correta dos materiais. A operação se soma aos ecopontos que já são disponibilizados à população no Parque Maria Helena (rua Antônio Francisco dos Santos, 186), na Marginal do Una (rua Afonso Nícola Redondo, s/n – Vila Figueira), no Jardim Dona Benta (estrada Takashi Kobata, 183) e no Boa Vista (rua Vitor Miguelino, 553). As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas.