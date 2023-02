Cata-Treco vai atender 13 bairros a partir de segunda

A Operação Cata-Treco começará na próxima segunda-feira (06/02) uma nova agenda de trabalho nas ruas de Suzano. Até o dia 20 de fevereiro, o projeto coordenado pela Secretaria de Governo atenderá 13 bairros da cidade: Cidade Miguel Badra, Cidade Boa Vista, Jardim Dona Benta, Sesc, Jardim Graziela, Jardim São José, Jardim Varan, Jardim Alterópolis, Jardim Revista, Jardim Gardênia Azul, Vila Maluf, Parque Maria Helena e Vila Maria de Maggi.

É importante que os munícipes desses bairros, a maior parte na região norte do município, se atentem aos materiais inservíveis, para que possam deixá-los no lado de fora de suas casas, permitindo o rápido recolhimento por parte do caminhão que estiver passando no local. Entre os objetos que podem ser descartados estão madeiras, mesas, sofás, colchões e eletrodomésticos. Não deverão ser descartados para essa finalidade resíduos da construção civil (entulhos).

O serviço também contempla a retirada de outros itens reutilizáveis, como isopor, vidro e todos os tipos de óleo, que deverão ser entregues em garrafas PET fechadas. A programação prevê que o recolhimento seja feito entre 8 e 17 horas.

Afora a programação prevista para esta quinzena, os munícipes que tiverem demandas pontuais, quanto aos objetos e materiais citados, podem entrar em contato com a Secretaria de Governo, por meio do telefone (11) 4745-2045 ou do WhatsApp (11) 94555-3867.

Para a definição das futuras agendas, os moradores de Suzano podem acessar o link http://bit.ly/CTnoBairro e solicitar a vinda do caminhão. Da mesma maneira, a população pode denunciar o descarte irregular por meio da Ouvidoria Municipal, de forma anônima, pelo telefone 0800-774-2007.