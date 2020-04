Catadores de recicláveis trabalham nas ruas de Suzano

Apesar da pandemia de coronavírus, os catadores de recicláveis trabalham nas ruas centrais de Suzano.

Um dos problemas é a falta de proteção. Apesar de uma parte usar luvas, a maioria atua sem máscaras.

No final do mês passado, o DS trouxe reportagem mostrando que as cooperativas decidiram suspender as atividades por conta do coronavírus. Mas existem os trabalhadores autônomos que ainda mantém seus trabalhos.

A cooperativa de coleta seletiva que atua no município (Univence) está com as atividades suspensas. Os Ecopontos também permanecem com os serviços suspensos por enquanto, para preservar a saúde dos colaboradores. Segundo Movimento Nacional dos Catadores, no Alto Tietê são estimados mais de 600 catadores.

A crise por conta do coronavírus também afetou a coleta e seleção do material reciclável. Catadores que ajudam a sustentar as suas famílias veem a sua renda desaparecer, por conta da paralisação. De imediato, foram fornecidas aos cooperados cestas básicas pelo Fundo Social de Solidariedade e também por organizações sociais. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente já estuda outras formas de auxílio, conforme novas medidas são adotadas pela Prefeitura.