Causa animal e Vizinhança Solidária serão pautas de conselhos

Os Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) do Boa Vista e de Palmeiras definiram que os assuntos a serem abordados nas reuniões dos dias 25 e 26 de novembro serão a causa animal e o projeto Vizinhança Solidária.

Como de costume, a reunião do Conseg Boa Vista, da região Norte, acontece na última segunda-feira do mês, que cairá no dia 25 de novembro, e será às 19 horas. Nessa data, a causa animal será abordada com uma palestra da advogada Ariana Anari Gil, que vai tirar dúvidas sobre leis de violência contra animais.

Antes disso, serão abordadas demandas da comunidade. A ideia, segundo o presidente do Conseg Boa Vista, Ebert Vicente, o Ebert Bola, é preparar questionamentos ao prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) sobre Atividade Delegada para a Guarda Civil Municipal (GCM). "A Guarda Municipal está com o efetivo abaixo da expectativa. O certo seria aumentar, para ajudar esse pessoal que cuida dos patrimônios públicos", conta Ebert.

A atividade delegada é um convênio com o Governo Estadual que permite que policiais realizem a função em dias de folga. Além de planejar essa conversa, Ebert diz que o projeto "Vizinhança Solidária Escolar" também será abordado.

O projeto consiste na criação de um grupo de Whatsapp com integrantes de escolas da região com a Polícia Militar, e tem como objetivo agilizar a comunicação em denúncias, conforme informou o DS em setembro. "Estamos com um bom número de diretoras de escolas da região Norte que estão participando. Vamos marcar reunião para desenvolver esse projeto aqui, para que os diretores tenham um canal direto com a Polícia Militar (PM)", afirma Ebert.

A reunião do Conseg Boa Vista acontecerá na Rua Irlanda, número 300, no Jardim São José.

Palmeiras

Já o Conseg de Palmeiras realizará a última reunião ordinária de trabalho do ano na terça-feira, 26, às 19 horas, e será voltada para a implantação do projeto "Vizinhança Solidária" na região Sul. A ação consiste em facilitar a comunicação dos moradores com a Polícia Militar.

Serão realizadas palestras com o líder gestor do programa na região Norte, Roberto Kobayashi, e com o Capitão Pavanelli, da 1ª Companhia do 32° Batalhão da Polícia Militar.

"Estamos preocupados com os assaltos que estão ocorrendo na área rural de Palmeiras. Alguns agricultores estão trabalhando e, à noite, dormindo na região central de Suzano, temerosos com a violência", conta o presidente do Conseg de Palmeiras, Gustavo Ferreira.

As demandas abordadas também serão iluminação pública, sinalização de ruas e manutenção das estradas vicinais municipais, para melhorar a acessibilidade.