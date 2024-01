CCMI abre 105 vagas para cursos de artes e de alfabetização

O Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti abre nesta segunda-feira (15/01) inscrições para 105 vagas em oito cursos disponíveis no 1º semestre deste ano. Para realizar o cadastro, os interessados devem comparecer à unidade (rua Benjamin Constant, 1.375 – Centro) com RG, CPF, um comprovante de residência de Suzano e a carteirinha do Sistema Único de Saúde (SUS).

Serão 30 vagas para o curso de Dança Brasil (salão); 18 para alfabetização; 12 para coral; dez para jogos de tabuleiro (xadrez e dama); dez para dança para iniciantes; dez para dança de salão; dez para violão; e cinco para crochê. Todos os cursos são gratuitos. Basta se inscrever e participar, mas as vagas são limitadas e garantidas por ordem de chegada.

Os cursos de jogos de tabuleiro, alfabetização, violão e crochê começam em 20 de fevereiro. No dia seguinte (21/02) tem início o de Dança Brasil. Já o de dança para iniciantes começa em 22 de fevereiro. Os inscritos para o curso de dança de salão terão suas atividades a partir do dia 23. O de coral está previsto para começar em março, mas ainda não há data definida.

A dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e do CCMI, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, destacou o esforço da gestão para integrar o público idoso nas várias atividades disponibilizadas. “É gratificante ver que o público da terceira idade adere a esses cursos ofertados pelo CCMI. Normalmente temos muita procura e tenho certeza de que, mais uma vez, vamos preencher todas as 105 vagas”, afirmou.

Ela também ressaltou a importância dessas ações de forma gratuita para a população da melhor idade. “Temos um cuidado especial com essas pessoas porque sabemos que, muitas vezes, elas podem estar ociosas em casa, mas ainda com energia para gastar. Nunca é tarde para aprender e se ocupar com atividades que envolvem dança, arte e esporte. Que elas possam aproveitar ao máximo esse período para aprender novas modalidades e fazer amizades”, finalizou Larissa.