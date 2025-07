CCMI abre 44 vagas para cursos nesta segunda-feira

O Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti abre nesta segunda-feira (28/07) 44 vagas para seis atividades. Para se inscrever é preciso ter 55 anos ou mais, apresentar comprovante de residência de Suzano e RG.

As inscrições serão preenchidas por ordem de chegada e podem ser feitas das 8 horas às 16h30, na sede do órgão municipal (rua Benjamin Constant, 1.375 - Centro).

As aulas ocorrem às terças-feiras, às 13 horas, com o curso de tricô, que conta com três vagas. Às quartas-feiras, duas atividades são oferecidas: a oficina de pintura em tecido, às 13 horas, com três vagas, e a dança circular, às 15 horas, com 15 vagas abertas.

Já às quintas-feiras ocorrem o workshop de artesanato, às 15 horas, que dispõe de cinco vagas, e as sessões de reflexologia, às 9 horas, com nove vagas.

Encerrando a semana, as aulas de defesa pessoal serão às sextas-feiras, às 16 horas, com nove vagas disponíveis. As atividades seguirão até o final do ano. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4747-8064.

O CCMI é um espaço público voltado para o bem-estar e a valorização da população idosa por meio de uma programação diversificada que inclui cursos, palestras e atividades físicas que reforçam o compromisso com a saúde.

A dirigente do CCMI, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, ressaltou a importância de oferecer uma agenda variada aos idosos do município. “Garantir o cuidado adequado com esse público é essencial. Por meio dessas atividades, conseguimos estimular a socialização e promover o bem-estar físico e mental, aspectos fundamentais para esses moradores”, destacou Déborah.