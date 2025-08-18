Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 17/08/2025
CCMI abre inscrições para 650 vagas para 'Gincana da Melhor Idade'

Munícipes podem se dirigir à sede do equipamento a partir da próxima quarta-feira (20/08), das 8 horas às 16h30; atividades ocorrerão em setembro na Arena Suzano

18 agosto 2025 - 18h29Por da Reportagem Local
CCMI abre inscrições para 650 vagas para 'Gincana da Melhor Idade'CCMI abre inscrições para 650 vagas para 'Gincana da Melhor Idade' - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti abrirá inscrições para a “Gincana da Melhor Idade” na próxima quarta-feira (20/08). Serão disponibilizadas 650 vagas para o público com idade superior a 55 anos, que terá a oportunidade de participar de atividades na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) no dia 27 de setembro (sábado), a partir das 7 horas da manhã.

Os interessados devem se inscrever de forma presencial na sede do equipamento, que fica localizado na rua Benjamin Constant, 1.375, no centro, de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 16h30, mediante apresentação de documento de identidade e comprovante de endereço de Suzano. Até que as vagas sejam preenchidas, os munícipes poderão se dirigir ao local para confirmar presença no evento, cumprindo os requisitos necessários.

Durante o dia da gincana, os participantes terão a oportunidade de integrar atividades esportivas, lúdicas e momentos de lazer para exercitar a mente e o corpo em meio a competições que incluem cooperação e integração entre indivíduos e equipes, propiciando ainda momentos de socialização durante as refeições. Para esta edição, estão previstas as modalidades pescaria, gate ball, basquete e passa bola, sendo que todos os inscritos poderão participar de todas as disputas.

Segundo a diretora do CCMI, Sueli Eguchi, a gincana traz uma grande oportunidade para os idosos criarem novos vínculos e encontrarem uma forma especial de se exercitar. “É mais uma oportunidade que temos para garantir uma programação especial para o público da ‘Melhor Idade’. O evento traz diversão com as atividades que estimulam a socialização e as habilidades de todos”, relatou.

De acordo com a dirigente do CCMI, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, a promoção desta iniciativa reforça as ações da administração municipal voltadas ao bem-estar da população. “É uma grande satisfação podermos ofertar um dia como esse na Arena. O CCMI virou uma referência em nossa cidade e observamos o interesse das pessoas por cada ação que é organizada. Essa gincana será mais uma grande atração”, ressaltou.

Para mais informações sobre a Gincana da Melhor Idade e outros projetos do Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti, como aulas e atividades específicas, os munícipes podem entrar em contato pelo telefone (11) 4747-8064.
 

