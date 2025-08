CCMI atende 882 pessoas e Saspe oferta 1.199 vagas no primeiro semestre

A Prefeitura de Suzano, por meio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, encerrou o primeiro semestre de 2025 com resultados que evidenciam o compromisso com a formação social e os cuidados dedicados à população idosa.

Entre janeiro e junho, o Saspe contribuiu com a formação profissional da população ao oferecer 1.199 vagas aos moradores em cursos e capacitações, enquanto o CCMI atendeu 822 idosos com atividades recreativas e educacionais.

Entre as ações realizadas pelo Saspe, se destacam as capacitações promovidas em 28 cursos. As formações incluíram temas como “Colorimetria”, “Corte e Costura Overloque”, “Cachos e Tranças” e “Artesanato”, oferecidas por meio de diferentes frentes de atuação do Saspe, como o “Empreenda” e o “Capacita”, além de parcerias com instituições como o Sebrae.

As formações contribuíram para o incentivo do empreendedorismo local e incentivaram os participantes a alavancarem suas carreiras por meio de qualificação profissional, fortalecendo seus empreendimentos e contribuindo para o desenvolvimento econômico da comunidade.

Além das capacitações, o órgão, em parceria com o Fundo Social e as secretarias de Saúde, de Educação e de Assistência Social, desenvolveu o “Programa da Boa Visão”, que tem como objetivo garantir atendimento gratuito para examinar crianças e idosos, identificando possíveis dificuldades na visão.

Já as ações desenvolvidas pelo CCMI atenderam 41 turmas ativas, com a oferta de 22 atividades diferentes, incluindo alfabetização, defesa pessoal, alongamento e pilates. Além de promover o bem-estar e a socialização por meio dessas iniciativas, o CCMI também realizou eventos sociais que contribuíram significativamente para a comunidade.

Entre as realizações, está o “Baile da Melhor Idade”, que arrecadou 223 pacotes de fraldas geriátricas, e o projeto “Espelho Meu”, voltado à saúde emocional dos participantes, por meio de rodas de conversa com psicólogos voluntários. A iniciativa, além de oferecer acolhimento e escuta, também valorizou os profissionais da área atuantes na cidade.

Ainda no semestre, 150 estudantes foram atendidos no polo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) de Suzano, dentre os quais, seis já concluíram seus cursos e pegaram seus diplomas.

A dirigente do CCMI e do Saspe, a primeira-dama Deborah Raffoul, ressaltou os resultados das iniciativas realizadas nos primeiros seis meses deste ano. “É o nosso dever contemplar os suzanenses de diversas formas, seja proporcionando atividades de interação, cursos ou eventos de lazer. Obrigada a todos que contribuíram neste primeiro momento. Tenho certeza de que nos próximos meses iremos atingir ainda mais munícipes”, disse.

O prefeito Pedro Ishi também destacou os números alcançados, reforçando o compromisso com a cidade. “Por meio das ações desenvolvidas pelo Saspe e CCMI, milhares de suzanenses foram contemplados. Quero parabenizar toda a equipe pelo desempenho. Suzano finalizou o semestre da melhor forma possível”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.