CCMI e Fundo Social promovem 'Rota da Felicidade' para o Centro de Convivência

O Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, promoveu nesta quarta-feira (20/08) a “Rota da Felicidade” no Suzano Shopping, no Conjunto Residencial Iraí, com uma atividade especial que reuniu 50 alunos do Centro de Convivência (CDC) para uma aula de zumba e exibição de filme. Toda a ação foi acompanhada pela presidente do órgão municipal, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi.

A atividade começou às 9 horas, com café da manhã e aula de zumba, que foi acompanhada pelos instrutores do local, proporcionando momentos de lazer e integração para todos. Em seguida, os presentes assistiram ao filme “Como Treinar Seu Dragão” (2025), que narra a história de uma vila de vikings que precisa lidar com os ataques dos dragões.

“Hoje tivemos uma edição especial da nossa rota, que contou com a participação dos membros do Centro de Convivência. Um momento único de inclusão e carinho, importante para todos. Poder proporcionar essas iniciativas para esse público é grande satisfação para nós”, destacou Déborah.