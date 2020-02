CCMI oferece 80 vagas em cursos de Artes, Crochê e Artesanato

O Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti está com inscrições abertas para 80 vagas nos cursos gratuitos de Artes (40), Artesanato (10) e Crochê (10). Além disso, há oportunidades para uma oficina voltada também às técnicas de artesanato (20).

As aulas de Artes serão realizadas duas vezes na semana, às terças e sextas-feiras, das 9 às 11 horas, com início previsto em 3 de março (terça-feira). Já o curso de Artesanato será realizado todas às quartas-feiras, das 9 às 11 horas, enquanto o de Crochê ocorrerá às quintas-feiras, das 14 às 16 horas, sendo que as aulas devem começar em 4 e 5 de março, respectivamente. Vale destacar que todas as capacitações têm duração de aproximadamente quatro meses, diferentemente da Oficina de Artesanato, que será promovida em aula única, nos dias 3 e 6 de março (terça e sexta-feira), das 9 às 11 horas.

Para a dirigente do órgão municipal, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, as atividades desenvolvidas no espaço são de extrema importância para a saúde e qualidade de vida do público-alvo. “É fundamental que as pessoas da melhor idade mantenham a mente ativa e formem novos laços. O CCMI é ideal para isso, pois, além de aprenderem novas técnicas, esses suzanenses fazem novos amigos”, afirmou.

Os interessados devem ter mais de 55 anos e se matricular na sede do órgão público, localizado no número 1.375 da rua Benjamin Constant, na região central. No ato de inscrição, é necessário apresentar documento pessoal com foto, comprovante de endereço de Suzano e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4743-1600.