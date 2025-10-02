Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

CCMI promove workshop 'Como se prevenir de tentativas de golpe pelo celular'

Encontro trouxe dicas fundamentais para auxiliar o público da terceira idade a se proteger contra fraudes digitais; iniciativa foi conduzida pelo secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione

01 outubro 2025 - 19h15Por de Suzano
CCMI promove workshop 'Como se prevenir de tentativas de golpe pelo celular'CCMI promove workshop 'Como se prevenir de tentativas de golpe pelo celular' - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

O Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, no centro, recebeu na manhã desta quarta-feira (01/10), Dia do Idoso, o workshop “Como se prevenir de tentativas de golpes de celular”. A atividade, conduzida pelo secretário de Comunicação Pública de Suzano, Paulo Pavione, reuniu 40 participantes da terceira idade para debater e compreender o tema. A ação contou com a presença da dirigente do órgão municipal, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, e da diretora Sueli Eguchi.

Durante a ocasião, os participantes se reuniram em uma roda de conversa para receber orientações sobre como identificar e evitar golpes, entre elas a  importância de nunca compartilhar senhas pessoais e de desconfiar de links suspeitos.

A ação também trouxe uma dinâmica de simulação de golpes, em que eram feitas perguntas comuns a esses casos. O secretário orientou os munícipes com uma tática simples e eficaz: “respirar, pensar e confirmar”, reforçando a necessidade de manter a calma e analisar a veracidade das informações antes de qualquer decisão.

A proposta foi tornar o aprendizado acessível e próximo da realidade, permitindo que os idosos se identificassem com situações cotidianas e aprendessem, na prática, como agir. “Transmitir conhecimento sobre prevenção de golpes ao público da terceira idade é fundamental, sobretudo no Dia do Idoso. É essencial que esses moradores estejam preparados para identificar situações de risco e adotar medidas de proteção, ampliando essa consciência também em suas redes de convívio”, disse Pavione.

Por sua vez, a dirigente da CCMI destacou a importância de ensinar a melhor idade sobre golpes virtuais. “Garantir que os idosos tenham acesso a informações claras e práticas é fundamental para que possam se proteger no dia a dia. Esse tipo de ação contribui não apenas para a segurança individual, mas também para o fortalecimento da comunidade como um todo”, afirmou.

