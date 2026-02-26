Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 26/02/2026
Cidades

CCMI realiza 1º Piquenique no Parque Max Feffer com manhã de integração e bem-estar

Encontro reuniu cerca de 40 alunos do Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti com dança circular, atividades ao ar livre e café da manhã coletivo

26 fevereiro 2026 - 19h03Por De Suzano
- (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti promoveu na manhã desta quinta-feira (26/02) o 1º Piquenique da unidade no Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, localizado no Parque Municipal Max Feffer, no bairro Jardim Imperador. A iniciativa reuniu cerca de 40 alunos em uma programação especial voltada à convivência, ao bem-estar e ao fortalecimento dos vínculos entre os participantes.

Realizado em um dos principais espaços públicos da cidade, o encontro proporcionou aos alunos uma experiência diferente da rotina tradicional do CCMI, permitindo o contato com a natureza e a ocupação qualificada do parque. O evento teve início com atividades de integração, incluindo a dança circular, prática que estimula coordenação, equilíbrio e interação social, promovendo também momentos de leveza e descontração.

Na sequência, os participantes compartilharam um café da manhã coletivo, organizado de forma colaborativa, reforçando o espírito de união e pertencimento. O piquenique foi marcado por conversas, troca de experiências e celebração da convivência, consolidando o CCMI como um espaço de acolhimento, cuidado e valorização da melhor idade.

A ação contou com a presença da diretora do CCMI, Sueli Eguchi, e da presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano e dirigente do CCMI, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, que acompanharam as atividades, conversaram com os participantes e destacaram a importância de iniciativas que promovem qualidade de vida, socialização e fortalecimento de vínculos para a melhor idade.

A diretora explicou que a atividade representa mais do que um momento de lazer. “Proporcionar experiências como essa fortalece os laços entre os nossos alunos e amplia as possibilidades de convivência. O contato com a natureza e as atividades ao ar livre contribuem para o bem-estar físico e emocional, além de tornar o dia ainda mais especial para todos”, destacou Sueli Eguchi.

Por sua vez, Déborah ressaltou a importância de ampliar os espaços de convivência e garantir que os idosos estejam sempre ativos e inseridos na vida da cidade. “Quando a gente proporciona momentos como esse, ao ar livre, em um espaço público tão importante, mostramos que a melhor idade também ocupa, participa e vive a cidade. Nosso objetivo é oferecer atividades que tragam alegria, movimento e novas experiências para cada aluno”, afirmou a primeira-dama.

