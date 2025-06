CDP de Suzano passa por reforma; número de presos supera capacidade em 56%

O número de presos no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano supera sua capacidade em 56,04%, segundo dados da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) do Estado de São Paulo. O CDP de Suzano tem capacidade para 835 presos, entretanto, atualmente o local conta com 1.303, 468 pessoas a mais do que a capacidade permitida.

Reformas

De acordo com a Polícia Penal do Estado de São Paulo, o CDP passa por serviços de adequação e conservação predial, como a reforma das torres de vigilância e adequação dos vestiários. Além disso, em parceria com a Fundação Professor Doutor Manoel Pedro Pimentel (Funap), está em reforma um espaço para criação da Sala de Leitura para reeducandos.