Celebração de 57 anos da ACE Suzano acontece nesta sexta-feira

A Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE Suzano) celebrará os 57 anos de história e apoio ao empresariado suzanense nesta sexta-feira (26/09), a partir das 20h57, com um grande jantar no tradicional Suzano Futebol Clube, o Suzaninho (rua Nove de Julho, 722 - Centro). O evento promete uma noite especial, com música ao vivo e organização do renomado Osny Garcez.



O público poderá desfrutar de uma experiência única, marcada por um jantar de alto padrão, bebidas selecionadas e o show da consagrada Banda Big Choice. Mais do que uma comemoração, a festa também será um momento de conexão e relacionamento entre empresários, lideranças e autoridades locais, reforçando o papel da ACE Suzano no fortalecimento do comércio e na valorização do associativismo. Os convites estão disponíveis e podem ser adquiridos pelo WhatsApp (11) 96826-0090.



O presidente do grupo, o empresário Rodrigo Guarizo, destacou a relevância desta celebração. “Chegar aos 57 anos é motivo de orgulho para todos nós que acreditamos no associativismo. A ACE Suzano construiu sua história apoiando o comércio, a indústria e os serviços da cidade. Agora, seguimos olhando para frente, buscando inovação, parcerias e soluções que continuem fortalecendo nossos empreendedores. Esta festa é uma forma de celebrar o passado, valorizar o presente e projetar o futuro de Suzano”, afirmou o presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo.



O evento conta com o apoio de grandes parceiros que acreditam no associativismo e fortalecem o comércio local, como o patrocinador de apresentação Sicredi; o apoio de marcas como Sabor da Mama, O Boticário, Grupo RM Portaria e Serviços, Zinger Skills, Auge Embalagens, Faro Embalagens, Márcia Decorações, Leonard Studio Hotel, Colégio Lumbini, Anjos Assistência, Pet Assistência, Sincomércio e Colégio Unisuz; além da parceria de diversas empresas e instituições, entre elas CR3 Iluminação, All Paper Gráfica e Embalagens, Mistura Boa, O Caudilho Parrilla, Os Rossini, Bet Mar, Suzano F.C., Octa Car, Postos Quality, Gaya SPA, Rede Alto Tietê TV, Offer, Josi Duarte Festas e Eventos, Royal Som, Buffet Viviane Cristine e The Boss Bar Company.



Mais informações podem ser obtidas na sede da ACE Suzano, localizada na Rua Presidente Rodrigues Alves, 157 – Centro.