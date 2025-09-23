Envie seu vídeo(11) 4745-6900
terça 23 de setembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 23/09/2025
Celebração de 57 anos da ACE Suzano acontece nesta sexta-feira

Evento ocorrerá no Clube Suzaninho, com jantar, show e organização assinada por Osny Garcez

23 setembro 2025 - 20h00Por da Reportagem Local
Celebração de 57 anos da ACE Suzano acontece nesta sexta-feiraCelebração de 57 anos da ACE Suzano acontece nesta sexta-feira - (Foto: Divulgação)

A Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE Suzano) celebrará os 57 anos de história e apoio ao empresariado suzanense nesta sexta-feira (26/09), a partir das 20h57, com um grande jantar no tradicional Suzano Futebol Clube, o Suzaninho (rua Nove de Julho, 722 - Centro). O evento promete uma noite especial, com música ao vivo e organização do renomado Osny Garcez. 

O público poderá desfrutar de uma experiência única, marcada por um jantar de alto padrão, bebidas selecionadas e o show da consagrada Banda Big Choice. Mais do que uma comemoração, a festa também será um momento de conexão e relacionamento entre empresários, lideranças e autoridades locais, reforçando o papel da ACE Suzano no fortalecimento do comércio e na valorização do associativismo. Os convites estão disponíveis e podem ser adquiridos pelo WhatsApp (11) 96826-0090.

O presidente do grupo, o empresário Rodrigo Guarizo, destacou a relevância desta celebração. “Chegar aos 57 anos é motivo de orgulho para todos nós que acreditamos no associativismo. A ACE Suzano construiu sua história apoiando o comércio, a indústria e os serviços da cidade. Agora, seguimos olhando para frente, buscando inovação, parcerias e soluções que continuem fortalecendo nossos empreendedores. Esta festa é uma forma de celebrar o passado, valorizar o presente e projetar o futuro de Suzano”, afirmou o presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo.

O evento conta com o apoio de grandes parceiros que acreditam no associativismo e fortalecem o comércio local, como o patrocinador de apresentação Sicredi; o apoio de marcas como Sabor da Mama, O Boticário, Grupo RM Portaria e Serviços, Zinger Skills, Auge Embalagens, Faro Embalagens, Márcia Decorações, Leonard Studio Hotel, Colégio Lumbini, Anjos Assistência, Pet Assistência, Sincomércio e Colégio Unisuz; além da parceria de diversas empresas e instituições, entre elas CR3 Iluminação, All Paper Gráfica e Embalagens, Mistura Boa, O Caudilho Parrilla, Os Rossini, Bet Mar, Suzano F.C., Octa Car, Postos Quality, Gaya SPA, Rede Alto Tietê TV, Offer, Josi Duarte Festas e Eventos, Royal Som, Buffet Viviane Cristine e The Boss Bar Company.

Mais informações podem ser obtidas na sede da ACE Suzano, localizada na Rua Presidente Rodrigues Alves, 157 – Centro.

