Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 10 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 10/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Celebração de seis anos do Instituto Transforma reúne cerca de 600 pessoas

Evento contou com a participação do cantor gospel Pedro Geraldo Mazarão e reuniu apresentações de mais de 50 crianças

10 setembro 2025 - 16h38Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Celebração de seis anos do Instituto Transforma reúne cerca de 600 pessoasCelebração de seis anos do Instituto Transforma reúne cerca de 600 pessoas - (Foto: Divulgação)

O Instituto Transforma, de Mogi das Cruzes, promoveu no último domingo (7) um evento no Itaim Paulista para celebrar seus seis anos de atuação. A programação reuniu apresentações de mais de 50 crianças e atraiu um público de cerca de 600 pessoas.

De acordo com o coordenador do instituto, Guilherme Augusto, o espetáculo teve como objetivo destacar o trabalho desenvolvido ao longo desse período. “As apresentações das crianças nos ajudaram a mostrar tudo o que realizamos durante esses seis anos. Pudemos evidenciar que estamos em plena ascensão e seguimos crescendo a cada dia”, afirmou.

A celebração também contou com a participação do cantor gospel Pedro Geraldo Mazarão, conhecido como PG. Os recursos para a realização do evento foram obtidos por meio de parceiros do Instituto Transforma.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suzano recebe 'Maratona Mandala da Inovação' com Fernando Seabra e Larissa Ashiuchi
Empreendedorismo

Suzano recebe 'Maratona Mandala da Inovação' com Fernando Seabra e Larissa Ashiuchi

Autocuidado emocional: como cultivar hábitos saudáveis para a mente?
Cidades

Autocuidado emocional: como cultivar hábitos saudáveis para a mente?

Câmara de Suzano vota três projetos na sessão desta quarta
Legislativo

Câmara de Suzano vota três projetos na sessão desta quarta

Suzano é eleito para compor Comitê Regional de Segurança Alimentar e Nutricional
Cidades

Suzano é eleito para compor Comitê Regional de Segurança Alimentar e Nutricional

Em meio ao risco de crise hídrica, 22 bairros têm água por caminhão-pipa
Abastecimento em Suzano

Em meio ao risco de crise hídrica, 22 bairros têm água por caminhão-pipa

Pedro Ishi acompanha operação 'Tapa-Buraco' na Vila Urupês
Cidades

Pedro Ishi acompanha operação 'Tapa-Buraco' na Vila Urupês