Celebração de seis anos do Instituto Transforma reúne cerca de 600 pessoas

O Instituto Transforma, de Mogi das Cruzes, promoveu no último domingo (7) um evento no Itaim Paulista para celebrar seus seis anos de atuação. A programação reuniu apresentações de mais de 50 crianças e atraiu um público de cerca de 600 pessoas.

De acordo com o coordenador do instituto, Guilherme Augusto, o espetáculo teve como objetivo destacar o trabalho desenvolvido ao longo desse período. “As apresentações das crianças nos ajudaram a mostrar tudo o que realizamos durante esses seis anos. Pudemos evidenciar que estamos em plena ascensão e seguimos crescendo a cada dia”, afirmou.

A celebração também contou com a participação do cantor gospel Pedro Geraldo Mazarão, conhecido como PG. Os recursos para a realização do evento foram obtidos por meio de parceiros do Instituto Transforma.