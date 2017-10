Cemitérios de Suzano devem receber 40 mil visitantes no feriado de Finados

Os dois cemitérios de Suzano (São Sebastião e São João Batista, o Cemitério do Raffo) devem receber cerca de 40 mil pessoas por conta do Feriado de Finados, celebrado na quinta-feira (2). A estimativa foi divulgada pela Prefeitura.Aproximadamente 50 comerciantes foram cadastrados para a venda de flores e velas nos locais.

Normalmente nos dias que antecedem Finados, as famílias realizam limpeza e serviços nos túmulos. A administração informou, em nota, que pequenas reformas estão liberadas para serem realizadas em qualquer data, inclusive no Dia de Finados, para atender as necessidades das famílias dos inumados. Com relação às reformas maiores, ou até mesmo construções, elas só serão autorizadas apenas depois do feriado. A Prefeitura informou que a medida é adotada para não causar transtorno aos visitantes. "As limpezas dos túmulos poderão ser realizadas a qualquer tempo, visando também o bom atendimento aos familiares que, muitas vezes, vêm de outros municípios/estados para a visitas nos cemitérios municipais", explicou.

Além disso, o Executivo informou que realizou uma série de intervenções para a readequação dos dois cemitérios. Entre as manutenções estavam a reforma e pintura de muros que cercam o local, capinação, limpeza e readequação de instalações hidráulicas e elétricas. No Cemitério São Sebastião, a Prefeitura providenciou a instalação de um novo velário local destinado para as velas).

A secretário de Assuntos Administrativos, Cintia Renata Lira, frisou que os trabalhos realizados nos cemitérios da cidades demonstram um avanço. "A reforma dos cemitérios municipais era aguardada há muitos anos por nossa população. É uma questão que não envolve apenas questões logísticas ou sanitárias, mas se trata da dignidade e do respeito àqueles que já nos deixaram. É nosso dever e buscamos diariamente cumprir com maestria".

O Cemitério São Sebastião fica na Rua Cássia Francisco, 651, na Vila Figueira. Já o Cemitério São João Batista localiza-se na Avenida Brasiliana, s/nº, no Raffo, Distrito de Palmeiras.