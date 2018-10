Cemitérios devem receber 45 mil visitantes no Dia de Finados

A Prefeitura de Suzano tem expectativa de receber 45 mil visitantes nos Cemitérios São João Batista, na região do Raffo, e São Sebastião, localizado na Vila Figueira, durante o Dia de Finados, em 2 de novembro (sexta-feira). Para tanto, a administração municipal realizou ao longo de todo o ano serviços de limpeza, pintura e capinação. Já reformas e manutenções nos jazigos podem ser feitas pelos proprietários até a véspera, 1° de novembro (quinta-feira).

De acordo com o diretor-administrativo dos cemitérios, Fábio Tostes da Luz, os trabalhos de zeladoria estão sendo realizados constantemente nos dois locais, a fim de preservar o ambiente e proporcionar maior tranquilidade aos frequentadores.

“Neste ano, desde janeiro, promovemos trabalhos de zeladoria, com pintura, varrição, capinação e demais manutenções. Recentemente, promovemos também melhorias na estrutura do prédio administrativo, na parte elétrica e pintura interna e externa. Vale destacar que nas áreas de propriedade privada, solicitamos que os munícipes realizem as reformas até 1° de novembro”, explicou.

No entorno do Cemitério São João Batista, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana realizou na última segunda-feira (22) a revitalização das sinalizações horizontal e vertical, com pinturas de faixas e colocação de placas. Já no São Sebastião, as revitalizações terminam nos próximos dias.

Para o Dia de Finados, a pasta também reforça que haverá interdições nas ruas Cássia Francisco e Jurandir Correia Gonçalves, no centro, entre 6 e 18 horas. As mudanças foram definidas nesses trechos para facilitar o acesso e diminuir a intensidade do trânsito que se verifica no local, o que poderá reduzir os riscos de acidentes, de acordo com o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano, Claudinei Valdemar Galo.

Segundo a secretária municipal de Administração, Cíntia Renata Lira, também serão organizadas missas na capela do Cemitério São Sebastião às 8, 10 e 16 horas. “Queremos oferecer o melhor atendimento possível à população, com dignidade e respeito também àqueles que já nos deixaram. É nosso dever e buscamos diariamente cumprir com maestria”, afirmou.