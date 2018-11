Cemitérios devem receber 45 mil visitantes no Feriado de Finados

Os cemitérios São João Batista, na região do Raffo, e São Sebastião, localizado na Vila Figueira, já estão se preparando para receber os visitantes no Feriado de Finados nesta sexta-feira (2). Segundo a Prefeitura de Suzano, a expectativa de público é de 45 mil pessoas. Durante o ano, a Prefeitura se empenhou na realização de serviços de limpeza, pintura, pequenos reparos, reformas do veleiro e capinação.

As reformas e manutenções nos jazigos podem ser feitas pelos proprietários até esta quinta-feira (1º), véspera do feriado. O DS esteve nos dois cemitérios e observou um movimento intenso, principalmente na unidade central.

"O movimento já está grande desde a última sexta-feira. A maioria dos familiares vem alguns dias mais cedo para realizar a limpeza dos jazigos e algumas reparações nos túmulos", informa o diretor-administrativo dos cemitérios, Fábio Tostes da Luz.

No cemitério São Sebastião, novas lixeiras foram colocadas, a pintura foi renovada, o Cruzeiro das Almas foi totalmente reformado, assim como o veleiro do local e totens de informações foi disponibilizados. Uma missa também será realizada, no dia 2, na capela do cemitério São Sebastião às 8, 10 e 16 horas.

Já no cemitério São João Batista, o Raffo, os serviços de limpeza e capinação estavam sendo finalizados. O local também recebeu reparos e novas pinturas. Na parte externa, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana realizou a revitalização das sinalizações horizontal e vertical, com pinturas de faixas e colocação de placas.

Haverá intervenções nas ruas Cássia Francisco e Jurandir Correia Gonçalves, no Centro, entre as 6 e 18 horas. "As mudanças foram definidas nesses trechos para facilitar o acesso e diminuir a intensidade do trânsito que se verifica no local, o que poderá reduzir os riscos de acidentes", aponta o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Valdemar Galo. Os dois cemitérios funcionam diariamente, entre 8h30 e 17h30. Nesta sexta-feira, as unidades ficarão abertas até a saída do último visitante.