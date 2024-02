Cemitérios e velório passam por ações de combate ao mosquito da dengue

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Administração, realiza ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti nos cemitérios São Sebastião, na região central (rua Cássia Francisco, 651), e São João Batista, na região do Raffo (avenida Brasiliana, 10 – Parque Alvorada), e no Velório Municipal (rua José Guilherme Pagnani, s/n)

Os trabalhos são realizados constantemente, principalmente com base no decreto municipal nº 9.179, de 12 de abril de 2018, que observa as normas sanitárias e a legislação, permitindo ao setor responsável supervisionar a colocação de objetos nas sepulturas e determinar a sua retirada quando não for viável.

A limpeza de jazigos e vasos é fundamental para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela, já que esses locais podem acumular água parada, proporcionando um ambiente propício para a reprodução do Aedes aegypti. Manter a higiene ajuda a prevenir possíveis focos de criadouro do inseto.

Segundo o diretor administrativo dos cemitérios e velório municipais, Fabio Tostes da Luz, em períodos chuvosos, a atenção é redobrada para que não haja proliferação do mosquito. “Há cerca de seis anos, os dois cemitérios passam diariamente por diversos trabalhos, entre eles a limpeza de vasos e jazigos. Nossa equipe está bastante engajada no enfrentamento desse problema”, disse.

“Manter a limpeza nos cemitérios e no velório, especialmente cuidando dos vasos e jazigos, é mais do que um ato de respeito aos que se foram, é um gesto preventivo, uma salvaguarda contra a dengue, onde cada cuidado também se traduz em zelo pela saúde coletiva, evitando água parada que pode abrigar o perigo”, ressaltou a secretária municipal de Administração, Cíntia Lira.