Cemitérios ficarão abertos para visitação no Dia dos Pais amanhã

Filhos e familiares que desejarem fazer uma visita aos túmulos dos pais em cemitérios públicos de Suzano neste domingo (9) poderão fazê-lo. Os dois espaços ficarão abertos para visitação neste Dia dos Pais. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Suzano.

Tanto o cemitério São Sebastião, localizado na Rua Cássia Francisco, n° 651, no Sítio São José, quanto o São João Batista, situado na Rua Brasiliana, n° 10, Parque Alvorada (o popular cemitério do Raffo), terão horário de funcionamento das 8h30 às 17h30 neste domingo (9).

Proteção ao coronavírus

Para visitas, a Secretaria de Administração da cidade afirmou que todas as medidas de combate ao novo coronavírus (Covid-19) estão valendo, tanto as previstas no decreto municipal quanto no estadual.

Quem for ao cemitério, só poderá entrar com máscara de proteção no rosto. Além disso, serão disponibilizados álcool em gel e álcool em líquido aos visitantes. Sabão também poderá ser utilizado pelas pessoas que forem aos dois cemitérios.

Separação de espaço

A Prefeitura também recomendou uma separação de espaço, para que as pessoas mantenham a distância recomendada, evitando assim a propagação do vírus. O pedido é que os visitantes fiquem a, pelo menos, um metro e meio dos outros.