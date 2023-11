Cemitérios municipais começam a receber visitantes para o Finados

Além disso, as manutenções ocorrem constantemente nos jazigos perpétuos, que são aqueles que as famílias têm a concessão para uso. Elas podem ser feitas pelos empreiteiros devidamente cadastrados na Prefeitura de Suzano, a partir da solicitação do alvará de construção. Inclusive, não há restrições para a realização de serviços de limpeza nos jazigos, podendo ocorrer diariamente, mesmo nas datas comemorativas.

As visitas poderão ser feitas no Dia de Finados entre 7 e 18 horas. A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana fará as devidas orientações no trânsito com sinalização e também com a presença de agentes.

O Cemitério Municipal São Sebastião está localizado na rua Cássia Francisco, 651, no Sítio São José, e o Cemitério São João Batista fica na avenida Brasiliana, 10, no Parque Alvorada. Durante o feriado também haverá missas, sendo três no primeiro (às 8, 10 e 15 horas) e duas no segundo (às 10 e 15 horas).

Comércio

Em relação aos comerciantes interessados em atuar nos arredores dos dois cemitérios públicos da cidade na véspera e/ou no Dia de Finados (01 e 02/11), a Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças orienta a procurar o Setor de Fiscalização Tributária, que fica no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (Avenida Paulo Portela, 210, sala 207 – Centro), das 8 às 17 horas, até esta sexta-feira (27/10).

Para se cadastrar, é preciso apresentar comprovante de endereço, RG, CPF e declaração da atividade que vai exercer, além de recolher uma taxa no valor de 50 Unidades Fiscais (UFs) por dia, o que corresponde a R$ 217,93. Para comercialização de flores e velas, são dez vagas para cada local.

Os dois cemitérios públicos de Suzano começaram ontem a receber visitantes para o feriado do Dia de Finados. Serão 60 mil até esta quinta-feira (02/11). A expectativa é da Secretaria Municipal de Administração, responsável pelo gerenciamento das unidades e que também vem intensificando os trabalhos de conservação para mais um período de grande movimento, principalmente com zeladoria geral e pintura do pavimento.