Cemitérios municipais devem receber 65 mil visitantes no Dia de Finados

Os cemitérios municipais São Sebastião (rua Cássia Francisco, 651 - Sítio São José) e São João Batista, o Cemitério do Raffo (avenida Brasiliana, 10 - Parque Alvorada), deverão receber 65 mil visitantes durante o Dia de Finados (02/11). Os dois locais, que abrirão os portões às 7 horas e fecharão após a saída do último visitante, terão atividades organizadas para a ocasião.

Para proporcionar um dia especial de homenagens, haverá realização de missas em três horários no Cemitério Municipal São Sebastião (8, 10 e 15 horas), e em outros dois horários no Cemitério Municipal São João Batista (11 e 15 horas). Todos que chegarem serão recepcionados com um café da manhã, que terá suco, chocolate e bolachas.

A Secretaria de Administração de Suzano intensificou as ações de zeladoria nos locais, que já incluem varrição, limpeza e ações de combate à dengue diariamente, com a recolha de vasos e verificação de possíveis acúmulos de água. Também houve reforço de pintura nos pavimentos, reparos em guias e pavimentação por bloquetes em alguns acessos.

No acesso aos cemitérios, os visitantes encontrarão ruas com sinalização revitalizada pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, e terão a possibilidade de comprar, logo na entrada, velas e flores nas estruturas que serão disponibilizadas pela Prefeitura de Suzano, onde também haverá venda de alimentos.

Os interessados em comercializar produtos nesta data, em um destes dois locais, deverão comparecer ao Centro Unificado de Serviços (Centrus) que fica localizado na avenida Paulo Portela, 210, no Jardim Paulista. O atendimento será feito entre 8 horas e meio-dia e entre 13 e 16 horas, no setor de Fiscalização Tributária, que fica na sala 203. Devem ser apresentados documentos pessoais ou o número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), em caso de empresa.

Na oportunidade será definido o local de interesse e a partir daí deve ser efetuado o pagamento de R$ 239,31, que é referente à diária de permanência. Do total de barracas que estão sendo ofertadas, ainda restam quatro vagas para vendas e flores e uma para venda de alimentos no Cemitério São Sebastião. Já no Cemitério São João Batista, ainda há uma vaga para venda de flores e vela e duas para venda de alimentos.

O diretor dos cemitérios municipais, Fabio Tostes, o Cowboy, reforçou que os cemitérios municipais estão preparados para receber os suzanenses. “Trabalhamos diariamente para manter as condições adequadas de limpeza e manutenção para que todos possam circular com tranquilidade e prestar as homenagens devidas. Empenhamos muito esforço e dedicação com cada atividade executada”, declarou.

A secretária municipal de Administração, Cintia Lira, afirmou que as atividades foram organizadas de maneira especial para que todos possam prestar as homenagens. “O Dia de Finados é uma data destinada à memória daqueles que tanto amamos, por isso, há um trabalho em conjunto entre diferentes setores com o objetivo de recepcionar a população de forma especial, por meio das ações que se fazem necessárias nesta oportunidade”, disse a titular da pasta.