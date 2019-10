Cemitérios públicos de Suzano devem receber 45 mil visitantes

Mais de 45 mil visitantes são esperados nos dois cemitérios públicos de Suzano, São Sebastião e São João Batista, no próximo sábado (2), Dia de Finados. A expectativa é da Secretaria Municipal de Administração, que está finalizando os preparativos para a data em ambos os locais, que serão abertos a partir das 6h30.

A Prefeitura de Suzano vem trabalhando desde 2017 na revitalização dos cemitérios São Sebastião, localizado na área central da cidade (rua Cássia Francisco, 651 – Sítio São José) e São João Batista, na região do Raffo (avenida Brasiliana, 10 – Parque Alvorada). Nos últimos dias, além dos trabalhos de capinação e pintura, foram promovidas renovações nos sistemas elétrico e hidráulico, instalação de circuito interno de câmeras e construção de novos velários e ossuários.

No Cemitério São Sebastião há outra novidade. Foi instalado na entrada um tanque com carpas e uma cascata artificial para proporcionar um clima de paz e momentos de reflexão aos visitantes. O material e a mão de obra para a obra eram da administração municipal. Na cultura japonesa, a carpa ornamental é conhecida como “Koi” ou “Nishikigoi”, um dos símbolos da identidade nacional, que significa boa sorte, sucesso, vida longa e perseverança.

Manutenção

Para quem deseja realizar a manutenção dos jazigos perpétuos, o prazo final para intervenções é a próxima sexta-feira (1º). Já a limpeza pode ser feita a qualquer tempo, inclusive no Dia de Finados. Com o objetivo de dar mais comodidade aos visitantes de outras cidades, o horário de funcionamento durante o feriado será, excepcionalmente, das 6h30 até o último visitante deixar o local.

Missas

Neste ano, serão celebradas missas especiais às 8 horas, 9h30, 11 horas e 16 horas no Cemitério São Sebastião e às 10 e 15 horas no Cemitério São João Batista. Outra novidade disponível aos visitantes é a localização de jazigos por meio de um sistema informatizado, disponível no setor administrativo de cada unidade, com base no nome da pessoa sepultada.

A administração municipal também promoveu, ao longo do mês de outubro, o cadastramento de vendedores de produtos nas imediações dos cemitérios, como flores, velas, comidas, bebidas e artigos religiosos. As inscrições foram encerradas no último dia 20.

A secretária de Administração de Suzano, Cintia Renata Lira, destacou a necessidade de respeito e sensibilidade em uma data que evoca emoções no público em geral. “É uma data que desperta diversos sentimentos na população. Garantir que os cemitérios tenham as melhores condições para receber o público é uma grande responsabilidade do Poder Público”, afirmou. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4748-1308.