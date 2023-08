Cemitérios vão receber rondas periódicas após queixas de furtos

Os cemitérios municipais de Suzano, São Sebastião e São João Batista (Raffo), devem receber rondas periódicas da Guarda Civil Municipal após queixas de furtos.

Segundo a Prefeitura, os cemitérios contam com um agente da GCM toda a noite para reforçar a segurança. “Está sendo avaliada a realização de rondas periódicas nas imediações dos dois locais”.

Uma moradora, que preferiu não se identificar, conta que foi surpreendida durante a visita ao túmulo de seus familiares. “Retiraram a foto do meu tio do túmulo. As fotos tiraram o metal e jogaram o retrato fora. Dessa vez, tentaram roubar a esquadria do vidro onde fica os santinhos”, disse.

A moradora ainda aponta que já encontrou diversos jazigos abertos no cemitério. Além disso, destaca que roubaram chapa de bronze e outros metais dos jazigos. “Conversamos com o administrador do cemitério e disseram que direto ocorreu esse furto. As informações é que as pessoas entram por trás, pulam o muro”, comentou.

A Prefeitura orienta que em caso de flagrante delito, os servidores municipais presentes nos cemitérios acionam as forças de segurança, GCM e Polícia Militar.

“Uma vez detido, o acusado é conduzido a uma delegacia da Polícia Civil”. A orientação às famílias é registrar boletim de ocorrência junto à autoridade policial.