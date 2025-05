Centenário e Leon Feffer têm mudança no funcionamento a partir desta segunda-feira (05)

Os Parques Centenário e Leon Feffer estarão fechados na próxima segunda-feira, dia 5 de maio, e a partir deste dia passarão a funcionar de terça-feira a domingo, fechando todas as segundas-feiras para manutenção e zeladoria.

A medida foi adotada para que os dois espaços públicos recebam cuidados após o final de semana, quando o movimento cresce. Os horários de funcionamento continuarão os mesmos: o Parque Centenário abre das 7h às 18h, enquanto o Leon Feffer funciona das 8h às 17h.

A secretária municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, Patricia Cesare, explica que o mutirão de serviços realizado no Parque Centenário em fevereiro recebeu a aprovação de 72% dos frequentadores, conforme pesquisa realizada pela pasta. Isso mostrou, segundo ela, que a população deseja ver o equipamento sempre bem cuidado e com a manutenção em dia. A segunda-feira foi escolhida por ser o dia com menor movimento de frequentadores.

“Com isso, às segundas-feiras realizaremos um trabalho detalhado de zeladoria nos dois parques, fazendo reparos contínuos em todos os equipamentos de uso comum, como pistas de caminhada e banheiros, como forma de respiro para os parques e para que a população tenha sempre uma boa impressão dos dois espaços”, disse.

Com 215 mil metros quadrados de área, o Parque Centenário possui quatro lagos e um museu que retrata a história dos imigrantes japoneses, com vários objetos de famílias descendentes de japoneses doados ao museu. O parque está inserido na Área de Proteção Ambiental da Várzea do Rio Tietê. O ambiente e a arquitetura do parque são inspirados na cultura japonesa, com elementos como o torii. O parque também conta com quadras esportivas, pista para caminhada, trilhas, playground e quiosques.

Já o Parque Leon Feffer possui uma área de aproximadamente 260 mil metros quadrados, possibilitando uma maior integração da comunidade com a natureza. Inserido na Área de Proteção Ambiental da Várzea do Rio Tietê, o parque possui uma rica vegetação que margeia o rio, ligando o equipamento a outros fragmentos de floresta. Entre as espécies encontradas no local estão ipês, maricás, ingás, aroeiras, angicos, araçás, cambuci e figueiras-brancas. A fauna local inclui várias espécies de aves, capivaras e ratão-do-banhado.

O parque conta também com equipamentos para atividades físicas e artísticas. São quiosques, campo de futebol, campo de futebol de areia, quadras poliesportivas, quadras de voleibol, pista de skate, playgrounds, lago e trilha para caminhada.