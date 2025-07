Central de Apoio do iFood celebra dois anos de atuação em parceria com organização

Em julho de 2025, a Central de Apoio Jurídico e Psicológico do iFood completa dois anos de atuação. Criada em parceria com a Black Sisters in Law, a iniciativa tem como objetivo oferecer atendimento gratuito e especializado para entregadores e entregadoras da plataforma, com foco em acolher demandas jurídicas que atravessam o dia a dia de trabalho deles.

Durante esse período, mais de 1500 atendimentos foram realizados em todo o país. A Central surgiu como resposta a um cenário de crescente precarização do trabalho por aplicativo, ampliando o cuidado e a escuta ativa a uma categoria frequentemente invisibilizada. Os atendimentos são feitos por uma equipe de profissionais negras, capacitada para lidar com questões como racismo, ameaças, agressões, injúria e ansiedade.

“O direito precisa ser acessível e humanizado. Nosso trabalho na Central é garantir que esses trabalhadores saibam que não estão sozinhos diante das dificuldades. Muitos deles nunca tinham conversado com uma advogada ou uma psicóloga na vida. O impacto é transformador”, afirma Dione Assis, advogada e cofundadora da BlackSisters in Law.

Para ela, a continuidade da central reforça o compromisso da plataforma com práticas de inclusão e responsabilidade social. Os dois anos da iniciativa marcam não apenas um balanço de resultados, mas também um convite para que mais empresas invistam em estruturas de cuidado para trabalhadores de base.