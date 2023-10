Central de Controle Semafórico gerencia 49 equipamentos 'inteligentes'

Um dos equipamentos que será monitorado é o novo semáforo implantado no trecho da rua Dr. Campos Salles, no centro, entre as avenidas Antônio Marques Figueira e Governador Mário Covas Júnior, a Marginal do Una, que começou a funcionar no mesmo dia.

Para lançar oficialmente a CCOS foi organizada uma cerimônia em frente ao espaço que contou com a participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi, da equipe da pasta do Transporte, que foi representada por Claudinei Galo, José Serafim da Silva Júnior, Rafael Pacheco e Leandro Carvalho, além de vereadores, secretários municipais e do CEO da empresa Sinalizadora Paulista Construção e Sinalização Ltda, Luciano Szyflinger, responsável pela manutenção dos semáforos de Suzano.

Ainda marcaram presença o delegado Lourival Zacarias de Noronha, titular do 2º Distrito de Policial do Boa Vista, o capitão Marcos Vinicius Carbonel, comandante do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militares de Suzano e o gestor administrativo da Radial Transporte, Murilo Silva.

Os convidados conheceram de perto a nova estrutura, que permite acesso às câmeras instaladas nos equipamentos de modo a verificar a situação do trânsito em tempo real e, se necessário, adequar os aparelhos às condições ideais. São quatro computadores conectados ao sistema, com seis telas para monitoramento. Essa é a primeira central do tipo implantada no Alto Tietê, ou seja, um sistema pioneiro na região. A tecnologia permite o controle remoto dos semáforos em toda a cidade e contemplará de forma gradual todos os 74 semáforos existentes no município.

Com o novo sistema, será possível identificar os equipamentos que estejam apresentando problemas causados por queda de energia ou outros defeitos, por exemplo, e estejam em sinal amarelo intermitente (piscante). A estrutura também vai possibilitar que, em seguida, os semáforos sejam “resetados” e colocados novamente em operação, tudo a distância. Reparos e reprogramação remotos do sistema vão garantir o restabelecimento imediato para manutenção da segurança viária.

Participaram da cerimônia de lançamento do CCOS os secretários municipais Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), André Chiang (Meio Ambiente), Cintia Lira (Administração), Leandro Bassini (Educação), Paulo Pavione (Comunicação) e Itamar Viana (Planejamento e Finanças). Ainda estiveram presentes o diretor de Iluminação Pública, Ari Santos, e o assessor estratégico da Controladoria Geral do Município, César Braga. Representando o legislativo municipal estiveram os vereadores Fábio Diniz; Artur Takayama; Jaime Siunte; Gerice Lione; Lazario Nazaré Pedro, o Lázaro de Jesus; Antonio Rafael Morgado, o Professor Toninho Morgado; Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; Nelson dos Santos, o Nelson do Fadul; Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde; Max Eleno Benedito, o Max do Futebol; Márcio Alexandre de Souza, o Márcio Malt; André Marcos de Abreu, o Pacola; e Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG.

O vereador Maizena falou em nome da Câmara. “Ando com o prefeito nos quatro cantos dessa cidade e vejo como Suzano tem avançado com os novos serviços que estão sendo implementados. O CCOS é mais uma grande novidade para o município que garantirá melhorias no controle do tráfego”, disse o parlamentar.

Claudinei Galo apontou algumas das situações que poderão ser identificadas em tempo real pelo sistema. “Conseguiremos saber, de forma imediata, as ocorrências envolvendo queda de energia e demais problemas. Será um grande avanço para a nossa cidade e para o trabalho da pasta. Com o conhecimento rápido sobre os equipamentos que organizam o trânsito no município, teremos ainda mais condições de manter boas condições de deslocamento para os motoristas”, declarou.

Rodrigo Ashiuchi destacou a chegada de mais um sistema inovador para Suzano. “Nós potencializamos a capacidade da nossa mão de obra com o uso da tecnologia na prestação dos serviços. Teremos uma capacidade de intervir de maneira pontual no trânsito de acordo com as necessidades. O gerenciamento dos semáforos por esta estrutura aumenta as possibilidades de atuação da equipe de Transporte e diminui o tempo para a execução das atividades”, avaliou Ashiuchi.

O novo semáforo ligado no trecho da rua Dr. Campos Salles integra um conjunto de intervenções que vêm sendo promovidas no local como revitalização do pavimento e ajuste viário. Estudos realizados pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana indicam que esses serviços deverão melhorar a fluidez e a segurança do trânsito, sobretudo de veículos pesados que não terão mais a necessidade de seguir pela avenida Antônio Marques Figueira para chegar à rodovia Índio Tibiriçá (SP-31).

Recentemente, foi ampliado o acesso da rua Dr. Campos Salles à Marginal do Una, ao lado do Complexo Educacional e Cultural Mirambava e do viaduto Leon Feffer, justamente para favorecer, principalmente, caminhões e ônibus.

