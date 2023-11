Central de Interpretação de Libras realiza 119 atendimentos em seis meses

A Central de Interpretação de Libras (CIL) da Prefeitura de Suzano alcançou em novembro a marca de 119 atendimentos em seis meses de atuação. A atividade, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Comunicação Pública e do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), é pioneira no Alto Tietê e tem como principal objetivo facilitar e promover o acesso de deficientes auditivos e de pessoas surdas aos serviços públicos municipais por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Dentre as ações - que resultaram em uma média de praticamente 20 a cada mês - destacam-se as prestadas em consultas médicas da Secretaria de Saúde, com 39 atendimentos; em unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e outros serviços da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, com 34; suporte para questões relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor junto ao Procon, com 15; assuntos administrativos, com seis; auxílio em reuniões de pais e mestres em escolas públicas municipais, com quatro; apoio às solicitações de benefícios relacionados ao transporte público para pessoas com deficiência (PCDs), também com quatro; e outros assuntos, com 17.

Vale destacar que os atendimentos ocorrem desde maio, principalmente, por meio de vídeo-chamadas marcadas com até cinco dias úteis de antecedência. A CIL funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, e o serviço deve ser agendado pelo formulário on-line disponível no link http://bit.ly/cilsuzano. Também pode ser solicitado de maneira emergencial, pelos próprios agentes dos equipamentos públicos municipais, para assegurar o auxílio da intérprete de Libras Larissa Araújo Hipólito.

Para a dirigente do Saspe e primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, a iniciativa seguirá impactando positivamente na vida de muitos suzanenses. “Nosso objetivo é atender o maior número possível de munícipes que necessitem deste tipo de acolhimento. Para isso, visamos promover o serviço com o máximo de seriedade e empatia, de modo que haja inclusão com responsabilidade e comprometimento”, afirmou.

Por sua vez, o secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione, destacou que a ideia sempre foi garantir a democratização do acesso à informação e aos serviços disponíveis. “A possibilidade de uso de Libras é fundamental para contribuir com o pleno entendimento das informações solicitadas pelos surdos acerca de qualquer serviço que a prefeitura oferece. Exemplo disso são os atendimentos realizados em consultas médicas que, sem dúvida, facilitam o acolhimento em todos os níveis da assistência, aumentando a qualidade do serviço prestado”, disse o chefe da pasta.