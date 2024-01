Central de Interpretação de Libras realiza 136 atendimentos em sete meses de atividade

A Central de Interpretação de Libras (CIL) da Prefeitura de Suzano encerrou o ano de 2023 com 136 atendimentos, alcançando seu sétimo mês de atividade. Esse projeto pioneiro no Alto Tietê, conduzida pelo Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e pela Secretaria de Comunicação Pública, tem como objetivo facilitar o acolhimento de deficientes auditivos e pessoas surdas nos serviços públicos municipais, proporcionando acessibilidade por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A iniciativa tem se destacado em diversos setores. Na área da Saúde, a secretaria realizou 40 consultas médicas; já na Assistência Social foram 36 atendimentos, principalmente nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Além disso, houve 18 acolhimentos no Procon para questões relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor.

Para o ano de 2024, é importante ressaltar que os agendamentos já estão disponíveis. A CIL funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, e os serviços podem ser solicitados por meio do formulário on-line disponível em http://bit.ly/cilsuzano .

Os atendimentos, em sua maioria, são realizados via videochamadas agendadas com até cinco dias úteis de antecedência. Além disso, há a possibilidade de pedir o serviço de maneira emergencial, contando com o suporte da intérprete de Libras Larissa Araújo Hipólito nos equipamentos públicos municipais.

O secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione, enfatiza que a disponibilização de uma intérprete de Libras é fundamental para possibilitar que as informações fornecidas pela prefeitura sejam compreendidas plenamente pelos surdos, independentemente do serviço.“Os atendimentos em consultas médicas, por exemplo, mostram como esse tipo de serviço que é oferecido por meio da CIL já se tornou essencial. É a melhoria do acolhimento prestado às pessoas, mas também a garantia de mais dignidade”, disse.

Por sua vez, a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, ressaltou a importância e os efeitos positivos que o projeto está causando na vida das pessoas. "Em um curto período observamos uma grande procura, uma constatação que nos mostra o quanto oferecer esse tipo de serviço pode fazer a diferença para a comunidade surda. Suzano vai priorizar e incentivar cada vez mais a acessibilidade e a inclusão, e isso é motivo de muita satisfação”, finalizou Larissa.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou que o projeto tem sido bastante eficiente. “Pessoas com surdez devem ter facilidade quando precisam se comunicar com os servidores nos mais variados setores. O nosso objetivo é atender a necessidade deste público específico e garantir que seus direitos sejam respeitados plenamente, evidenciando o compromisso com a inclusão na cidade”, disse o chefe do Executivo.