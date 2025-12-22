Central de Interpretação de Libras realiza 878 atendimentos em 2025

A Central de Interpretação de Libras (CIL) da Secretaria de Comunicação Pública de Suzano se consolidou como uma referência em política inclusiva no município e na região ao registrar, neste ano, um total de 878 atendimentos, sendo 60% na área da Saúde, 20% no âmbito da Assistência Social e outros 20% em outros equipamentos públicos, para demandas relacionadas ao Procon, à Secretaria Municipal de Educação, à Secretaria Municipal de Cultura e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A estrutura proporcionou acesso da comunidade surda a 63 eventos oficiais da administração municipal, por meio da participação das duas intérpretes que formam a equipe. Algumas das grandes atrações organizadas na cidade contaram com esse suporte.

Dessa lista, podem ser citados o Suzano Music Festival, que ocorreu em alusão ao aniversário de 76 anos de emancipação político-administrativa do município, em 2 de abril; o 5º Encontro Empresarial de Suzano, que foi realizado no último mês de novembro, no Complexo Educacional e Cultural Mirambava; e a cerimônia que batizou o Hospital Regional do Alto Tietê com o nome de Estevam Galvão de Oliveira.

O objetivo da CIL em todas essas oportunidades tem sido facilitar e garantir o atendimento de deficientes auditivos e pessoas surdas nos serviços públicos municipais, promovendo a acessibilidade por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Vale destacar o crescimento deste setor desde que foi implantado, em 16 de maio de 2023. O primeiro balanço anual registrou 273 atendimentos, um número três vezes menor do que aquele contabilizado ao longo do ano de 2025.

Outro ponto que deve ser observado são as conquistas que foram proporcionadas com a chegada deste serviço. Em 24 de abril de 2024, a CIL ganhou uma sala exclusiva no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), que foi projetada para oferecer um ambiente ainda mais acolhedor e funcional, atendendo às necessidades específicas dos usuários.

Com essa estrutura, passou a ser disponibilizada a opção de atendimento presencial em casos específicos, conforme avaliação da intérprete, na sede do Saspe, rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Na data em que a CIL celebrou dois anos de funcionamento, em 24 de abril de 2025, no Dia Nacional de Libras, a Prefeitura de Suzano ainda anunciou a abertura de 250 vagas para um curso dedicado à comunicação com pessoas que têm deficiência auditiva, com a intérprete Cláudia Oliveira, no Anfiteatro Orlando Digenova, na região central.

O secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione, destacou que o sucesso da iniciativa esteve relacionado à forma como o projeto foi concebido. “Estudamos o assunto durante muito tempo, em colaboração com integrantes da comunidade surda no município. Intensificamos esse diálogo com a participação ativa de defensores da causa e aqueles que se dedicam à comunidade surda, atuando como intérpretes”, ressaltou.

A dirigente do Saspe, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, destacou a relevância social do projeto, enfatizando a importância de promover ações inclusivas que transformem vidas. “Este trabalho representa mais do que acessibilidade; é um comprometimento que se traduz em mais dignidade para as pessoas. Queremos garantir que todos tenham acesso aos serviços públicos, oferecendo um suporte humano e acolhedor para aqueles que mais precisam”, afirmou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi celebrou o fato de Suzano se tornar referência para outros municípios. “Esse é um trabalho que tem inspirado outras cidades a criarem centrais semelhantes. O sucesso dessa iniciativa é a prova de que investir na inclusão traz resultados concretos e transforma vidas. Nossa gestão está empenhada em continuar liderando pelo exemplo e mostrando que acessibilidade é uma prioridade”, concluiu o chefe do Poder Executivo municipal.

Para solicitar os serviços, os usuários podem preencher um formulário disponível no link bit.ly/cilsuzano. O documento é totalmente adaptado para atender às necessidades dos usuários, incluindo vídeos explicativos em Libras. A maioria das consultas é realizada por videochamadas, que precisam ser agendadas com até cinco dias úteis de antecedência.