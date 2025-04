Central de Libras completa 1 ano e Suzano anuncia 250 vagas para curso

No Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais (Libras), celebrado nesta quinta-feira (24/04), a Prefeitura de Suzano anunciou a abertura de 250 vagas para um curso dedicado à comunicação com pessoas que têm deficiência auditiva. A novidade foi apresentada pela dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, e pelo secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione, durante o evento que celebrou os dois anos de funcionamento da Central de Interpretação de Libras (CIL).

A capacitação será realizada pela intérprete Claúdia Oliveira no Anfiteatro Orlando Digenova, anexo ao Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro). A programação se dividirá em dois períodos, com 125 vagas para o primeiro semestre e outras 125 oportunidades para o segundo semestre deste ano. A etapa inicial já reserva 50 vagas para a população suzanense, cujas inscrições podem ser realizadas por meio do link sme.suzano.sp.gov.br/sme2/cursos.

As outras 75 vagas para as primeiras turmas serão preenchidas por servidores da Prefeitura de Suzano (50) e da Câmara (25). As aulas começarão na próxima terça-feira (29/04), com os funcionários da administração municipal. Na quarta-feira (30/04), começam as atividades para os inscritos da comunidade em geral. Ao todo, serão nove encontros para cada turma, sempre uma vez por semana.

As informações foram celebradas pela representação da comunidade surda presente nesta cerimônia, que também ficou marcada pela apresentação do batismo de alguns dos equipamentos municipais e pelo lançamento do curso de colorimetria com acessibilidade, que começará na próxima segunda-feira (28/04), às 9 horas, para cabeleireiros certificados, cujas inscrições já estão abertas e podem ser feitas rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro.

O evento foi finalizado com uma roda de conversa conduzida pelo professor e intérprete de Libras Ricardo Ferreira, que dialogou com os convidados sobre os avanços para este público.

O projeto pioneiro no Alto Tietê se tornou referência para deficientes auditivos e pessoas surdas, pois facilitou o acesso aos serviços públicos municipais por meio do auxílio de duas intérpretes de Libras.

A atuação das profissionais Larissa Araújo e Letícia Oliveira passaram a garantir o pleno atendimento a este público na rede de Atenção à Saúde, nas unidades da Assistência Social e em todos os demais equipamentos administrados pela Prefeitura de Suzano, especialmente com a inauguração da sala própria no Saspe, em abril de 2024. Desde então, foram realizados 820 atendimentos.