Central de Segurança de Suzano completa quatro anos com 6,1 mil ocorrências

A Central de Segurança Integrada (CSI) Lubnan Mohamed Ghazal, da Prefeitura de Suzano, completou na quarta-feira (10) quatro anos de operação se solidificando como um dos equipamentos indispensáveis para a cidade. As 79 câmeras de segurança nas vias públicas, aliadas às 31 do programa Detecta do Estado, além dos 1.250 câmeras e 162 botões do pânico instalados nas escolas e creches municipais, fornecem informações em tempo real à Guarda Civil Municipal (GCM) e ainda auxiliam as Polícias Civil e Militar na resolução e prevenção de crimes.

Desde a inauguração, foram registradas 6,1 mil ocorrências pelas lentes do CSI, sendo que no primeiro ano foram 230 casos, enquanto em todo o ano passado houve 3.229. Para o primeiro quadrimestre de 2023, o balanço mostra 234 registros feitos pela central, sendo cem em janeiro, 41 em fevereiro, 46 em março e 47 em abril. Somente no ano passado, a CSI foi responsável por 90% das ocorrências atendidas pela GCM, que fechou 2022 com 3.588 registros.

Dentro desse universo se destacam a localização de 193 veículos roubados, 175 flagrantes de roubo e furto gerais e 199 auxílios em acidentes de trânsito. A soma dos anos anteriores resultou em 617 registros de roubos e furtos, 387 auxílios em acidentes de trânsito e 906 recuperações de veículos roubados, números que, aliados aos dados mais recentes, evidenciam a eficiência e a importância do equipamento. Para o secretário interino de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, poder contar com a CSI traz uma garantia a mais para realizar um trabalho mais eficaz.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou a amplitude alcançada pelo sistema de monitoramento. “A Segurança demanda alguns obstáculos, e um deles é não poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a CSI diminuiu consideravelmente essa situação graças aos monitoramentos que os agentes podem fazer, em tempo real, de nossas ruas por meio das câmeras e dispositivos”, definiu.