Central de Segurança Integrada de Suzano ultrapassa 7 mil atendimentos

A Central de Segurança Integrada (CSI) Lubnan Mohamed Ghazal, que fica no subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro, alcançou a expressiva marca de 7.091 atendimentos desde sua inauguração, há exatos seis anos, em 10 de maio de 2019. O equipamento, que se tornou um dos principais pilares da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, tem ampliado a vigilância permitindo ações mais rápidas e eficazes na cidade, beneficiando diretamente a população suzanense.

Entre os atendimentos contabilizados, destacam-se apoio logístico em acidentes de trânsito, localização de veículos roubados e furtados, flagrantes de roubo e furto, além de outras ocorrências que envolveram a intervenção imediata da central. O sistema combina tecnologia de ponta e integração entre diferentes forças de segurança, tornando-se referência para outras cidades da região.

Atualmente, a CSI conta com uma infraestrutura robusta: são 84 câmeras de monitoramento próprias, estrategicamente distribuídas pelas principais vias e pontos sensíveis de Suzano. Ademais, o município possui 47 câmeras integradas ao programa Detecta, do Governo do Estado de São Paulo. Este sistema estadual integra diferentes bancos de dados e câmeras de monitoramento, permitindo a identificação em tempo real de veículos roubados, placas irregulares e suspeitos foragidos, colaborando diretamente com as forças de segurança da cidade.

Outro destaque da estrutura são as 74 escolas municipais, todas conectadas à central de monitoramento, garantindo maior segurança para os alunos e profissionais da rede de ensino. Além disso, Suzano conta com 158 botões de pânico distribuídos em locais estratégicos das escolas e creches, oferecendo resposta imediata em situações de emergência.

A central abriga agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), da Secretaria de Educação e da Polícia Militar, que monitoram o município por meio de um telão principal e monitores individuais em uma sala ampla e bem iluminada. A presença desses profissionais qualificados assegura um atendimento ágil e eficiente das ocorrências, reforçando a sensação de segurança da população.

Desde sua criação, o equipamento não apenas melhorou a capacidade de resposta às ocorrências, mas também promoveu uma mudança cultural entre os órgãos de segurança, que passaram a atuar de forma ainda mais integrada. Para o secretário Francisco Balbino, o avanço da CSI representa uma verdadeira revolução na forma de fazer segurança pública no município. “Hoje temos uma cidade muito mais preparada para lidar com as demandas da segurança”, destacou.

O prefeito Pedro Ishi também reforçou o papel fundamental de Ashiuchi na implantação da central. “O prefeito Rodrigo foi o grande responsável por tirar esse projeto do papel e transformar a segurança pública de Suzano”, afirmou .