Central de Segurança recebe visita do presidente da Câmara

A Central de Segurança Integrada (CSI) recebeu, nesta quinta-feira (11/09), a visita do presidente da Câmara de Suzano, vereador Artur Takayama. Acompanhado do secretário-diretor geral do Legislativo, Júlio Mayer, o parlamentar teve a oportunidade de conhecer de perto as operações realizadas pelo sistema de monitoramento que envolve as forças de segurança da cidade. Também esteve presente no encontro o assessor estratégico da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki, e o coordenador da CSI, Antônio Bissaco. Ambos apresentaram os recursos tecnológicos e explicaram como as ações têm colaborado para a proteção da população.

Durante a visita, o presidente da Câmara foi informado sobre como funciona o sistema que identifica veículos e pessoas envolvidos em ocorrências criminais, auxiliando a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal (GCM) na captura de suspeitos. Além disso, observou o trabalho de monitoramento constante das ruas por meio de câmeras, que têm sido fundamentais para a rápida atuação diante de situações emergenciais.

O assessor estratégico Marcelo Miyasaki ressaltou que a presença do presidente do Legislativo reforça a transparência das ações. “Mostramos como funciona o acompanhamento em tempo real das ocorrências e a resposta imediata que conseguimos oferecer em situações críticas, como nas escolas. Essa proximidade com o Legislativo é fundamental para que possamos avançar em políticas públicas de segurança e continuar trazendo bons resultados para a cidade”, destacou.

Outro ponto destacado foi o uso do botão de pânico instalado em escolas municipais. O dispositivo garante que, em caso de ameaça ou incidente, as forças de segurança sejam acionadas imediatamente, garantindo resposta rápida e proteção dos estudantes e profissionais. A integração entre a Polícia Militar e a GCM também foi apresentada como um dos diferenciais do modelo suzanense, que busca ampliar a eficiência das operações e oferecer mais segurança à população.

Para Takayama, a visita representou uma oportunidade de verificar como a tecnologia vem transformando o trabalho da segurança pública no município. "A CSI é uma das grandes aliadas da segurança pública em nossa cidade, atuando diariamente na prevenção e resposta rápida a ocorrências. Ela garante que Suzano esteja cada vez mais segura, protegendo tanto o centro quanto os bairros, sempre com foco no bem-estar da população. Parabenizo toda a equipe. Eles fazem um trabalho fantástico de monitoramento e cuidam com muito zelo da nossa segurança", afirmou.

Criada em 2019, durante a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, a CSI é um equipamento inédito na cidade e se tornou um dos principais braços da segurança municipal. A estrutura opera 24 horas por dia e já conta com mais de 1,4 mil câmeras interligadas, sendo 1,2 mil instaladas nas escolas municipais e as demais posicionadas em pontos estratégicos da cidade.

O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, fez questão de ressaltar a importância da visita. “A presença do vereador Artur Takayama e de representantes da Câmara no CSI demonstra o reconhecimento do trabalho que estamos desenvolvendo. Nosso compromisso é ampliar cada vez mais os recursos disponíveis e investir em tecnologia e na capacitação dos nossos agentes, sempre com foco em proteger os cidadãos suzanenses. Seguiremos firmes nesse propósito”, declarou.