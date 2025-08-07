Central de Triagem do Miguel Badra recebe secretária de Meio Ambiente de Mogi

A Central de Triagem de Recicláveis Dr. Edson Gianuzzi, no bairro Cidade Miguel Badra, localizada no número 950 da rua Mário Bochetti, recebeu na última terça-feira (05/08) representantes da Secretaria de Meio Ambiente de Mogi das Cruzes, em uma visita que teve como objetivo conhecer as atividades desenvolvidas no local.

A visita foi liderada pelo secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang, que recepcionou a secretária de Meio Ambiente de Mogi das Cruzes, Patricia Cesare. Também estiveram presentes, pela pasta suzanense, a diretora de Fiscalização e Controle Ambiental, Solange Wuo, e o coordenador financeiro, Marciel Vitorino Alves. Pela secretaria mogiana, acompanharam o encontro o chefe da Divisão de Recicláveis, Ricardo Moscatel, e a chefe da Divisão de Gestão de Gabinete, Joana D’Arc.

Na ocasião, os representantes de Mogi das Cruzes puderam conhecer de perto a estrutura do local, que conta com uma área total de 700 metros quadrados. O espaço abriga equipamentos de grande porte utilizados nos processos de triagem, prensagem e armazenamento de materiais recicláveis, incluindo esteiras elevadas e alimentadoras, além de uma prensa enfardadeira horizontal. O objetivo da visita foi apresentar o funcionamento da unidade, que tem se destacado como modelo de logística reserva.

Chiang também ressaltou a importância da parceria firmada com o setor privado, por meio das empresas Renova e a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis (Univence) que, juntas, têm contribuído de forma significativa para o fortalecimento das ações voltadas à reciclagem e à preservação ambiental.

O equipamento foi inaugurado em 2022, durante a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, e possui capacidade para receber mais de duas mil toneladas de materiais recicláveis por mês. A unidade recebeu um investimento de R$ 1,6 milhão e, desde então, se consolidou como um dos principais pontos de reciclagem de Suzano.

“Garantir a segurança ambiental e tornar-se referência em reciclagem é algo extremamente gratificante. Apresentar nossos serviços e reforçar o nosso compromisso com o meio ambiente é um dos nossos principais objetivos. Foi um prazer receber a visita da secretária Patricia e compartilhar um pouco do nosso trabalho”, destacou Chiang.