Central Semafórica permite correção imediata de equipamentos em 945 oportunidades

O Centro de Controle Operacional Semafórico (CCOS) completou o segundo ano inteiro de funcionamento no fim de 2025 e ratifica sua importância para a melhora do fluxo do trânsito na cidade e para a segurança de motoristas e pedestres. Somente no neste período, a estrutura permitiu a correção imediata de semáforos em 945 oportunidades, mais do que o dobro do número registrado ao longo de todo o ano de 2024, que foi 419.

Inaugurada em 30 de outubro de 2023, ainda na gestão Rodrigo Ashiuchi, o sistema tornou possível a identificação dos problemas causados por queda de energia ou daqueles semáforos que estão com sinal amarelo intermitente (piscante).

A partir dessa situação, as equipes passaram a ter a possibilidade de observar 28 cruzamentos a partir das câmeras que estão disponíveis em diferentes localidades do município. A operação na sala de controle, que conta com quatro computadores e seis telas, está integrada aos 49 equipamentos inteligentes interligados, que facilitam a identificação de anormalidades no sistema e alterações pontuais no fluxo, em caso de necessidade.

Esta foi a primeira central do tipo implantada no Alto Tietê, ou seja, um sistema pioneiro na região. Por isso, algumas semanas depois da inauguração, foram recebidos nesta central profissionais da Prefeitura de Mogi das Cruzes, que vieram conhecer de perto essa tecnologia, projetada para contemplar, de forma gradual, todos os equipamentos do município.

Por meio da operação feita no CCOS, pode ser reprogramado, por exemplo, um dos dispositivos para um momento de alto fluxo de veículos, de modo que o sinal permaneça aberto em um intervalo de tempo mais prolongado. Com esta intervenção, é possível promover uma melhora no tráfego para os bairros acessados por esta via.

Durante a ocorrência das chuvas registradas no verão, também fica evidenciada a importância do CCOS. Nos semáforos em que se verifica algum problema, entre outros motivos, por falta de energia, é possível perceber a redução de uma hora no tempo necessário para o restabelecimento do sistema. Graças às câmeras a que se tem acesso na central, já é possível fazer um diagnóstico dos problemas relacionados a cada um dos aparelhos danificados, garantindo maior efetividade no momento do deslocamento das equipes.

O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano, Claudinei Galo, afirmou que a tecnologia veio para aprimorar os serviços proporcionados pela pasta na cidade. “Com o CCOS, temos ainda mais possibilidades de manter boas condições de tráfego. As ferramentas que disponibilizamos no local dão suporte para agilizarmos as intervenções que são necessárias nos semáforos. Com a melhora no gerenciamento dos equipamentos, facilitamos o deslocamento dos motoristas pela cidade”, frisou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou a chegada desse sistema inovador. “Na gestão do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, nós potencializamos a capacidade da nossa mão de obra com o uso da tecnologia na prestação dos serviços. Com isso, temos a propriedade de intervir de maneira pontual no trânsito de acordo com as necessidades. O gerenciamento dos semáforos por esta estrutura aumenta as possibilidades de atuação da equipe e diminui o tempo para a execução das atividades”, avaliou o chefe do Poder Executivo municipal.