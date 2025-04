Centro Cultural Boa Vista terá apresentações do projeto 'Samba da Ponte pra Cá' neste sábado

Músicos da região norte de Suzano, por meio de uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, se apresentarão neste sábado (26/04), a partir das 13 horas, no Centro Cultural Boa Vista (rua Dr. Artur Saboya, 389 – Cidade Boa Vista), pelo projeto “Samba da Ponte pra Cá”. A atividade é gratuita e livre para todos os públicos.

O evento terá início com remixes do DJ Levi. Logo em seguida, às 14h30, começa a roda de samba com Wesley Queiroz (pandeiro), Renato Souza (rebolo), Adriano Pereira (percussão geral), Dodô (percussão com repique de mão e repique de anel), Erick Henrique (tantanzão), Armandinho (cuíca) e Nem (violão), além dos vocais de Daniel Rodrigues e Nego do Cavaco.

A cada duas horas de roda de samba, o DJ Levi assumirá a música ambiente e, assim, o evento se estenderá até as 19 horas. “Serão quase sete horas de música. As atividades não irão parar por nenhum momento. Por isso, convido todos os munícipes a apreciarem as apresentações no nosso Centro Cultural Boa Vista”, destacou a coordenadora de Música da Secretaria de Cultura, Raquel Pereira.

O projeto tem como objetivo a valorização dos bairros e das comunidades artísticas da zona norte de Suzano, aproximar o público dos equipamentos culturais e fortalecer uma das manifestações mais antigas do nosso país: o samba.

Para o secretário José Luiz Spitti, momentos como este fortalecem o acesso à arte. “A nossa cidade dispõe de seis centros culturais para que todos os munícipes possam frequentar e usufruir. Tenho certeza de que todos que gostam de música e, principalmente, de samba irão gostar bastante das apresentações”, comentou o chefe da pasta.