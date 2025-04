Centro Cultural Castelo Zenker, em Ferraz, recebe exposição 'Recortes do Trajeto' a partir de terça

A partir da próxima terça-feira (6), o Centro Cultural Castelo Zenker, em Ferraz de Vasconcelos, recebe a exposição “Recortes do Trajeto”, do artista visual Gilberto dos Anjos, conhecido como Famigerado Gil. A mostra fica em cartaz até 28 de maio e reúne 35 obras, entre colagens manuais, fotografias, postais e sketchbooks.

Morador de Ferraz e nascido no Itaim Paulista, Gil constrói, com forte influência do cubismo e do surrealismo, uma experiência pessoal por meio da colagem e da fotografia. São obras que cruzam memória, crítica social e poesia visual, num percurso que o próprio artista define como íntimo e coletivo ao mesmo tempo.

Das 35 peças expostas, 25 são colagens feitas à mão e outras 10 são registros fotográficos que dialogam com as colagens, narrativas a partir de instantes do cotidiano.

“A exposição propõe reflexões sobre espaço urbano, pertencimento e identidade, com imagens que provocam o olhar do público. É um convite para um olhar mais apurado do dia a dia", explica o artista.

Serviço:

A exposição está aberta ao público de terça a sábado, das 9h às 16h, e tem entrada gratuita. O Centro Cultural Castelo Zenker fica na Rua do Castelo, 25, Jardim do Castelo, em Ferraz de Vasconcelos.